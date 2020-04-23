Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні

13:45 21.05.2020   Греция

Греція офіційно розпочне туристичний сезон 15 червня, міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках буде відновлено з липня.

Про це у середу оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, пише "Європейська правда" з посилання на Ekathimerini.

З 15 червня рейси приземлятимуться лише в міжнародному аеропорту Афін, але з 1 липня дозвіл на посадки міжнародних авіарейсів пошириться на всі аеропорти.

Перші туристи, як очікується, будуть із країн з обнадійливими епідеміологічними даними - Балкан та країн північної Європи, зокрема, з Німеччини. 

Туристам буде дозволено в’їхати до Греції, не проводячи заздалегідь тест на коронавірус та не проходячи обов'язковий карантин. Але працівники охорони здоров’я будуть проводити точкові тести за необхідності. 

Влада сприятиме зміцненню можливостей охорони здоров’я в кількох туристичних регіонах, забезпечуючи тестами та лікарями, а також розробляючи оперативний план по боротьбі з можливим виникненням інфекції. 

Греція отримала схвальні оцінки за боротьбу з пандемією. Країна зафіксувала 166 смертей, пов’язаних з коронавірусом, та 2850 підтверджених випадків зараження.

Італія заявила в середу, що всі аеропорти країни можуть відкритись 3 червня для національних та міжнародних рейсів. 

Словенія заявляла, що планує запропонувати своїм громадянам ваучери в розмірі 200 євро, щоб заохотити їх до відпочинку у рідній країні, а не за кордоном.



Ще на цю тему:

11:00 18.05.2020
У Греції відкрили сотні пляжів
16:00 08.05.2020
Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом
19:41 07.05.2020
Греція з понеділка відновить навчання випускних класів
17:45 07.05.2020
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
10:45 29.04.2020
Послаблення карантину у Греції: відкриють церкви, школи і перукарні
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
18:41 23.04.2020
Греція продовжила карантин до 4 травня
17:00 22.04.2020
Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів
10:15 17.04.2020
Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
09:44 21.05.2020
Греція визначилась, що буде із системою «все включено» в готелях після пандемії
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 21.05.2020
Грузія скасовує надзвичайний стан
16:21 21.05.2020
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
12:45 21.05.2020
У Грузії за добу виявлено вісім заражень COVID-19, загальна кількість досягла 721
17:30 20.05.2020
Президент Грузии за прямой диалог с Россией, но с оговоркой
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 21.05.2020
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
09:20 20.05.2020
Молдова исключит русский язык из бюллетеней на выборах всех уровней
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 21.05.2020
Путин наградил представителя МИД РФ Захарову орденом Почета
13:30 21.05.2020
Число померлих від COVID-19 у Росії перевищило 3 тисячі
08:43 21.05.2020
Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 2 щодо норм газової директиви
21:00 20.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 мая
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
14:45 20.05.2020
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
Всі новини країни
Турция Турция
10:46 21.05.2020
Turkish Airlines назвала дату відновлення міжнародних перельотів
07:53 21.05.2020
Потужний землетрус зафіксували в Середземному морі
18:15 20.05.2020
Итальянский авианосец переоборудовали для американских истребителей F-35 / Фото
16:45 20.05.2020
В Турции по тоннелю под Босфором стартовали регулярные грузовые ж/д перевозки
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 21.05.2020
Трьом ексдепутатам із Севастополя загрожує 15 років в'язниці за держзраду – Прокуратура АРК
20:30 21.05.2020
Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець
20:15 21.05.2020
Зеленський призначив представника України у справах проти Росії в Міжнародному суді ООН
20:01 21.05.2020
Правозахисники: кількість смертельних випадків від COVID-19 у Криму занижується
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд