В українській армії - вже 48 заражених коронавірусом
|11:30 21.05.2020
|Украина
Станом на ранок 21 травня в Збройних силах України 48 осіб хворіють на коронавірус.
За минулу добу виявлено три нових випадки, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
«Станом на 07.00 21 травня в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 205 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 29 осіб. За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, двоє військовослужбовців в Рівненській області та один працівник ЗСУ в Черкаській області лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.
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