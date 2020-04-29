В українській армії - вже 48 заражених коронавірусом

11:30 21.05.2020   Украина

Станом на ранок 21 травня в Збройних силах України 48 осіб хворіють на коронавірус.

За минулу добу виявлено три нових випадки, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає  Укрінформ.

«Станом на 07.00 21 травня в Збройних силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 205 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 29 осіб. За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, двоє військовослужбовців в Рівненській області та один працівник ЗСУ в Черкаській області лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.



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