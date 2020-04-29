Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 476 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 19 706 людей. З них 1405 дітей та 3833 медпрацівники" - сказав Степанов.

За добу захворіло 29 дітей та 76 медпрацівників, зафіксовано 15 летальних випадків, одужало 272 особи.

Загалом одужало 6 227 осіб, померли - 579.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 9 361 тестування методом ПЛР.

Найбільше випадків зараження за останню добу зафіксовано у Рівненській області - 70, Київській області - 55, Чернівецькій - 46 та м. Київ - 65.