В оккупированном Крыму зараженных коронавирусом обнаружили в доме престарелых и детской больнице
|11:01 21.05.2020
|Крым
Заражение коронавирусной инфекцией за сутки лабораторно подтверждено у 15 крымчан.
Об этом сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.
«У нас за истекшие сутки 15 человек заболело. 10 человек – город Саки, там ряд известных очагов, 3 – Евпатория, 2 – город Симферополь», – сказал Аксёнов.
Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 314 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 126 пациентов, 9 человек скончались.
Ще на цю тему:
17:15 21.05.2020
Ялтинский заповедник станет платным. Местным - скидка
Ялтинский заповедник станет платным. Местным - скидка
16:01 21.05.2020
В оккупированном Севастополе пытаются отменить режим повышенной готовности через суд
В оккупированном Севастополе пытаются отменить режим повышенной готовности через суд
12:30 21.05.2020
Оккупированном Крыму турбизнес рассчитывает на открытие в июне
Оккупированном Крыму турбизнес рассчитывает на открытие в июне
12:15 21.05.2020
Отели оккупированного Крыма отказываются возвращать туристам деньги за бронирование
Отели оккупированного Крыма отказываются возвращать туристам деньги за бронирование
08:01 21.05.2020
Мало ли что Путин говорил: в оккупированном Севастополе сотрудникам «скорой» не выплачивают «ковидные деньги»
Мало ли что Путин говорил: в оккупированном Севастополе сотрудникам «скорой» не выплачивают «ковидные деньги»
20:30 20.05.2020
У Криму заявляють про забудову древнього могильника в Бахчисараї
У Криму заявляють про забудову древнього могильника в Бахчисараї
16:00 20.05.2020
В Крыму российские предприниматели не поделили бизнес, результат - проломанный череп
В Крыму российские предприниматели не поделили бизнес, результат - проломанный череп
16:01 19.05.2020
В оккупированном Крыму за нарушение «режима обязательной самоизоляции» наказали почти 4 тысяч человек
В оккупированном Крыму за нарушение «режима обязательной самоизоляции» наказали почти 4 тысяч человек
15:01 19.05.2020
Севастопольским морякам грозит безработица
Севастопольским морякам грозит безработица
17:30 18.05.2020
Животноводство в Севастополе - отрицательная динамика
Животноводство в Севастополе - отрицательная динамика