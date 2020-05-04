Заражение коронавирусной инфекцией за сутки лабораторно подтверждено у 15 крымчан.

Об этом сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

«У нас за истекшие сутки 15 человек заболело. 10 человек – город Саки, там ряд известных очагов, 3 – Евпатория, 2 – город Симферополь», – сказал Аксёнов.

Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 314 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 126 пациентов, 9 человек скончались.