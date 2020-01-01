Турецька авіакомпанія Turkish Airlines заявила про плани відновити міжнародні перельоти на тлі пандемії коронавірусу. Перельоти почнуть здійснювати вже з 10 червня.

Про це повідомляє пресслужба Turkish Airlines, передає Главком.



Крім того, в авіакомпанії повідомили, що відновлять перельоти всередині країни вже з 4 червня.



«Всі наші міжнародні перельоти припинені до 10 червня 2020 року, а також всі наші внутрішні перельоти припинені до 4 червня 2020 року», - йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що на сайті авіакомпанії доступно бронювання на рейси в Україну з 10 червня.



Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавіруса авіакомпанія Turkish Airlines планує відновити польоти в 19 країн з червня. У вересні авіаперевізник планує збільшити кількість напрямків до 99 країн.



Крім того, повідомлялося, що в червні авіакомпанія також має намір відновити 60% внутрішніх рейсів. До пандемії коронавіруса Turkish Airlines літала в 126 країн світу.



Нагадаємо, Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.