Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону провів засідання у красногвардійській “справі Хізб ут-Тахрір” без участі адвокатів.

Про це адвокат Ліля Гемеджі повідомила УНН.

Вона пояснила, що разом із колегами брала участь в іншому судовому засіданні, про що заздалегідь суд був попереджений через відповідне клопотання.

“Суд не задовольнив це клопотання і провів процес без адвокатів”, — повідомила Гемеджі.

За її словами, на засіданні допитали чотирьох свідків з боку обвинувачення, які були присутні при затриманні Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва.

“На нашу думку, ці показання, отримані в ході сьогоднішнього засідання, повинні бути визнані неприпустимими доказами. Сьогоднішній процес по суті порушує право на захист”, — сказала Гемеджі.

Видання пише, що наступне засідання призначене на 25 травня.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір” Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва по суті.

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів красногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір” — до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

Нагадаємо, правозахисники закликали звільнити 150 “в’язнів совісті”, в тому числі кримчанина Еміра-Усеїна Куку.