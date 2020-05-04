Україна показала в ООН людські обличчя трагедії окупованого Криму

10:30 21.05.2020   Крым

Росія намагається запевнити міжнародну спільноту в безтурботному житті людей в окупованому Криму, прикривши масові порушення прав і свобод вигаданими фактами та підставними "свідками".

Аби розкрити правду, Україна наочно показала державам-членам ООН трагедії реальних людей в окупованому Криму, розповів Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Росія намагається створити на міжнародних майданчиках паралельну реальність, згідно з якою люди в Криму начебто мають чудове життя, немає окупації і сотень покалічених доль, а основоположні права людини не порушуються взагалі. Втім реальність зовсім інакша", - підкреслив український дипломат.

Таким чином він прокоментував інформаційну кампанію, яку ініціювало в середу Постійне представництво України при ООН у мережі Twitter для країн-членів Організації. Українські дипломати на прикладі п'ятьох конкретних людей показали, що Кримський півострів перетворився на гетто з погляду прав людини.

Так, у коротких повідомленнях зі світлинами розповідається про долі 61-річного Олега Приходька, заарештованого за український прапор на власному будинку; 34-річного Сервера Мустафаєва за документування випадків порушення прав і свобод в окупованому Криму; 36-річного активіста Володимира Якименка, якого безпідставно звинуватили в наркотрафіку. Крім того, йдеться про історії кримськотатарських активістів Джеміля Гафарова та Яшара Муєдінова, яких окупаційна влада в Криму арештувала у 2019 року, висунувши політично мотивовані звинувачення в тероризмі.

Як підкреслив Кислиця, порушення прав людини Росією як державою-окупантом у Криму фіксується правозахисними групами та міжнародними установами, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

"З часу початку окупації в 2014 році УВКПЛ випустило майже тридцять доповідей, в яких містяться конкретні вимоги до Росії. Наразі жодних із цих вимог російська сторона не виконала", - підкреслив постпред.

Тому, за його словами, й було ухвалено показати державам-членам ООН, "що за багатосторінковими звітами, в яких задокументовані порушення прав людини, стоять конкретні людські долі, покалічені життя, роз‘єднані родини".

Кислиця наголосив, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля задля припинення подальшого розвитку трагедії.

"Насправді існують ще сотні інших історій про жителів Криму, чиї життя намагається покалічити й знищити окупаційна влада. Росія повинна припинити порушення прав людини, насильства й переслідування на півострові, а також надати безперешкодний і безумовний доступ до Криму моніторинговим місіям ООН", - наголосив український дипломат.



Ще на цю тему:

14:01 21.05.2020
Сенцов назвав загрозу для режима Путіна у Криму
09:01 21.05.2020
Адвокат фігурантів красногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір” заявила про порушення: суд порушив право на захист
08:15 21.05.2020
"Справа Хізб ут-Тахрір": підсудні подякували свідку обвинувачення за слова правди
14:00 20.05.2020
Правозащитники обсудят гибридную депортацию крымских татар
20:20 19.05.2020
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
18:30 19.05.2020
Політв'язні влаштували флешмоб в пам'ять про жертв депортації в суді РФ
15:21 19.05.2020
"Мета окупаційної влади – позбутися незручного народу" - Барієв
13:01 19.05.2020
"Суд" в оккупированном Крыму постановил обеспечить привод Эдема Бекирова
11:30 19.05.2020
В окупованому Криму осквернили могили кримських татар - місцеві жителі
09:01 19.05.2020
Консулы Украины в День памяти жертв геноцида посетили крымскотатарских политзаключённых
21:20 18.05.2020
Зеленський провів зустріч з представниками кримськотатарського народу
21:10 18.05.2020
Президент погодив призначення Еміне Джепарової першим заступником очільника МЗС України
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
13:45 21.05.2020
Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні
09:44 21.05.2020
Греція визначилась, що буде із системою «все включено» в готелях після пандемії
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:45 21.05.2020
Грузія скасовує надзвичайний стан
16:21 21.05.2020
У Грузії вирішили скасувати надзвичайний стан через коронавірус
12:45 21.05.2020
У Грузії за добу виявлено вісім заражень COVID-19, загальна кількість досягла 721
17:30 20.05.2020
Президент Грузии за прямой диалог с Россией, но с оговоркой
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 21.05.2020
Парламент Молдови визначив дату президентських виборів
09:20 20.05.2020
Молдова исключит русский язык из бюллетеней на выборах всех уровней
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 21.05.2020
Путин наградил представителя МИД РФ Захарову орденом Почета
13:30 21.05.2020
Число померлих від COVID-19 у Росії перевищило 3 тисячі
08:43 21.05.2020
Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 2 щодо норм газової директиви
21:00 20.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20 мая
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
14:45 20.05.2020
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
Всі новини країни
Турция Турция
10:46 21.05.2020
Turkish Airlines назвала дату відновлення міжнародних перельотів
07:53 21.05.2020
Потужний землетрус зафіксували в Середземному морі
18:15 20.05.2020
Итальянский авианосец переоборудовали для американских истребителей F-35 / Фото
16:45 20.05.2020
В Турции по тоннелю под Босфором стартовали регулярные грузовые ж/д перевозки
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 21.05.2020
Трьом ексдепутатам із Севастополя загрожує 15 років в'язниці за держзраду – Прокуратура АРК
20:30 21.05.2020
Витрати на подолання пандемії не вплинуть на військову допомогу США Україні, – конгресмен-республіканець
20:15 21.05.2020
Зеленський призначив представника України у справах проти Росії в Міжнародному суді ООН
20:01 21.05.2020
Правозахисники: кількість смертельних випадків від COVID-19 у Криму занижується
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд