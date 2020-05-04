Росія намагається запевнити міжнародну спільноту в безтурботному житті людей в окупованому Криму, прикривши масові порушення прав і свобод вигаданими фактами та підставними "свідками".

Аби розкрити правду, Україна наочно показала державам-членам ООН трагедії реальних людей в окупованому Криму, розповів Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Росія намагається створити на міжнародних майданчиках паралельну реальність, згідно з якою люди в Криму начебто мають чудове життя, немає окупації і сотень покалічених доль, а основоположні права людини не порушуються взагалі. Втім реальність зовсім інакша", - підкреслив український дипломат.

Таким чином він прокоментував інформаційну кампанію, яку ініціювало в середу Постійне представництво України при ООН у мережі Twitter для країн-членів Організації. Українські дипломати на прикладі п'ятьох конкретних людей показали, що Кримський півострів перетворився на гетто з погляду прав людини.

Так, у коротких повідомленнях зі світлинами розповідається про долі 61-річного Олега Приходька, заарештованого за український прапор на власному будинку; 34-річного Сервера Мустафаєва за документування випадків порушення прав і свобод в окупованому Криму; 36-річного активіста Володимира Якименка, якого безпідставно звинуватили в наркотрафіку. Крім того, йдеться про історії кримськотатарських активістів Джеміля Гафарова та Яшара Муєдінова, яких окупаційна влада в Криму арештувала у 2019 року, висунувши політично мотивовані звинувачення в тероризмі.

Як підкреслив Кислиця, порушення прав людини Росією як державою-окупантом у Криму фіксується правозахисними групами та міжнародними установами, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

"З часу початку окупації в 2014 році УВКПЛ випустило майже тридцять доповідей, в яких містяться конкретні вимоги до Росії. Наразі жодних із цих вимог російська сторона не виконала", - підкреслив постпред.

Тому, за його словами, й було ухвалено показати державам-членам ООН, "що за багатосторінковими звітами, в яких задокументовані порушення прав людини, стоять конкретні людські долі, покалічені життя, роз‘єднані родини".

Кислиця наголосив, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля задля припинення подальшого розвитку трагедії.

"Насправді існують ще сотні інших історій про жителів Криму, чиї життя намагається покалічити й знищити окупаційна влада. Росія повинна припинити порушення прав людини, насильства й переслідування на півострові, а також надати безперешкодний і безумовний доступ до Криму моніторинговим місіям ООН", - наголосив український дипломат.