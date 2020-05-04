Суд Ростова-на-Дону (РФ) визнав, що усні заяви імама бахчисарайської мечеті Сабрі Сулейманова у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга бахчисарайська група) суперечать його письмовим свідченням у ході попереднього слідства.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

Як зазначається, свідок під час допиту пояснив, що знає тільки чотирьох з восьми підозрюваних - Марлена Асанова, Сервера Мустафаєва, Сервера Зекер`яєва і Едема Смаїлова. Відповідаючи на запитання прокурора, він сказав, що до мечеті, в якій він служив, мали доступ усі віряни, ні за ким з них він не помічав розмов на тему ідеології Хізб ут-Тахрір. Крім того, йому не відомі факти того, щоб четверо з підозрюваних, яких свідок знає, вели пропаганду ідей партії Хізб ут-Тахрір у стінах мечеті або за її межами.

Відповідаючи на питання захисту, свідок повідомив, що підозрювані у «справі» ніколи не говорили йому про належність до Хізб ут-Тахрір. Так само вони ніколи не закликали до захоплення влади в Росії, до повалення конституційного ладу і знищення людей іншої віри та національності.

Що ж до свідчень, даних у ході попереднього слідства, Сулейманов пояснив, що говорив у цілому про партію, а не про конкретних людей. При цьому він не вживав таких слів і зворотів, як «маргіналізація», «вербувальна діяльність» і «неформальний заклик», записаних у протоколі допиту.

«Сулейманов каже, що це не його слова і він їх навіть вимовити не може. Що означає слово «маргіналізація» він узагалі не знає. Що таке «неформальний заклик» він теж не знає», - повідомляє Кримська солідарність.

За словами обвинувачених, дії суддів, які не беруть до уваги заяви свідка, вказують на обвинувальний ухил суду, що приймає позицію слідства і прокурора.

«Зараз місяць Рамадан. Свідок - релігійна людина, він сказав усю правду. Ви порушуєте наші права», - заявив один з обвинувачених, Ернес Аметов, подякувавши свідку «за спробу розповісти правду».

Однак суддя проігнорував думку підозрюваних і захисту, задовольнивши клопотання прокурора, і протокол письмового допиту свідка Сулейманова було зачитано.

Суд оголосив перерву в засіданні до 27 травня. Цього дня планується заслухати наступного «свідка обвинувачення», Ганієва, у зв'язку з чим було прийнято рішення про його примусову явку в Кримський гарнізонний військовий суд.

Як повідомлялося, 15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».