МЗС Росії розкритикувало запровадження Києвом санкцій проти Ермітажу за розкопки в Криму

10:15 21.05.2020   Крым

У Міністерстві закордонних справ Росії розкритикували запровадження Україною нових санкції щодо Ермітажу і Музею імені Пушкіна за проведення розкопок у Криму.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії з нагоди річниці вступу на посаду президента України Володимира Зеленського, повідомляє Радіо Свобода.

«Запроваджуються нові санкції проти російських громадян і юридичних осіб. У справі санкцій він перевершив свого попередника (Петра Порошенка – КР) за креативом. Важко пояснити, якими міркуваннями керувалися в Києві, коли включали в санкційні списки Ермітаж і Музей імені О.С.Пушкіна... У компанії з МГУ в українському списку значаться Російське географічне товариство, Інститут сходознавства РАН, Академія наук Татарстану та інші наукові й освітні установи. Всім їм заборонено контактувати з українськими колегами», – йдеться у повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський своїм указом включив Російський державний музей Ермітаж, «Російське географічне товариство», Інститут археології Російської академії наук та інші структури до санкційного списку, зокрема, за археологічні розкопки в анексованому Криму.

Під санкції потрапили також Таврійське археологічне співтовариство, так званий Кримський федеральний університет імені Вернадського та Інститут археології Криму РАН. Для всіх цих організацій на материковій Україні передбачено блокування активів, заборонено наукове і культурне співробітництво.

Моніторинг ЮНЕСКО в Криму

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, розташовані на території Криму. Київ наполягає на приналежності пам'яток українському народові та просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

У вересні 2019 року було оприлюднено доповідь генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулай, де зазначається погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції організації.

Російська влада Криму не згодна з інформацією, викладеною в доповідях ЮНЕСКО. Російський міністр культури Криму Аріна Новосельська запрошувала представників ЮНЕСКО особисто побувати на півострові й «об'єктивно оцінити» стан об'єктів культурної та історичної ваги.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський». Також кандидатами на внесення до списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.



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