Українські дипломати відповіли Валенсі: «Окупація Криму і репресії проти кримських татар – не дурниця»
|10:01 21.05.2020
|Крым
Дії Росії в Україні, зокрема, анексія Криму, агресія на Донбасі та порушення міжнародних договорів не є «дурістю».
Про це у Twitter зазначило посольство України в Польщі, реагуючи на висловлювання колишнього лідера польської «Солідарності», експрезидента Польщі й нобелівського лауреата Леха Валенси, повідомляє Радіо Свобода.
«Порушення міжнародного права, окупація Криму, вбивство українців на Донбасі, репресії проти кримських татар не є «дурістю», яку можна відкласти в сторону. Перш за все, Путін має припинити такого роду дії, щоб почати з ним говорити про «побудову миру», – зазначили в посольстві.
Раніше в інтерв'ю російському інформагентству ТАСС Валенса заявив, що Росія повинна «якомога швидше опинитися в усіх структурах, які думають про майбутнє». Він підкреслив, що хоче мати з президентом Росії «хороші відносини», а Путін не повинен займатися «нісенітницею», оскільки він «потрібен світу».
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