Україна прокоментувала заяви МЗС Росії щодо річниці президентства Зеленського
|09:30 21.05.2020
|Крым
Коментар Департаменту інформації та преси МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду Президента України Володимира Зеленського є черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи України та ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Коментар Департаменту інформації та преси МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду Президента України Володимира Зеленського є черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи України, нав’язати спотворені інтерпретації реальності, розколоти українське суспільство і відволікти увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України",- йдеться в коментарі МЗС України.
Повідомляється, що автори коментаря звинувачують Україну у здійсненні русофобської державної політики, нагнітанні напруги у відносинах з Росією. Це один з яскравих прикладів дезінформації.
"Факти свідчать про те, що справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є триваюча російська збройна агресія проти України, окупація Росією українських територій та незаконне утримання нею українських громадян. Мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання", - зазначається в коментарі МЗС України.
Натомість, Україна займає конструктиву позицію у Нормандському форматі та Мінському процесі і прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт, вносячи відповідні ініціативи.
"Останнім свідченням цього є нова делегація України в Тристоронній контактній групі та її конструктивна позиція під час останнього засідання групи", - йдеться в коментарі МЗС України.
Окрім того, в Україні очікують на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму.
Нагадаємо, Москва вирішила “розкритикувати” перший рік правління Президента України Володимира Зеленського.
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