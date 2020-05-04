В МЗС Росії відповіли Зеленському щодо Криму і Донбасу
|09:15 21.05.2020
|Крым
Президент Росії Володимир Путін не ухиляється від переговорів щодо Криму і Донбасу, коли є можливість домовитися.
Про це РИА Новости повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ Росії у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що російський лідер не хоче обговорювати питання щодо анексії Криму, передає OBOZREVATEL.
"Москва ніколи не ухиляється, якщо є перспектива домовитися, а Володимир Путін ніколи не уникав діалогу", – наводить інформагентство його слова.
Також джерело заявило, що новий саміт "нормандської четвірки" відбудеться після прогресу за домовленостями, досягнутими в Парижі.
"Що стосується нового саміту "нормандської четвірки", то так, тут є умови – виконання рішень попереднього саміту в Парижі й узгодження заздалегідь проєкту підсумкового документа. Із семи рішень Парижа виконано, з натяжкою, тільки одне – обмін утриманими особами. Тому про нову зустріч можна говорити тільки тоді, коли буде прогрес за всіма пунктами Парижа. До цього явно ще дуже далеко", – сказав він.
Якповідомлялося раніше, під час пресконференції 20 травня Володимир Зеленський заявив, що Москва не має наміру обговорювати питання анексії Криму.
Також президент України спрогнозував зустріч з Володимиром Путіним у "нормандському форматі" після пандемії COVID-19.
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