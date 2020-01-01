Стало відомо, як працюватиме після пандемії система «все включено» у грецьких готелях. Зокрема, шведський стіл залишиться доступним для туристів, але може змінитися порядок роздачі страв.

Про це заявив гендиректор грецького туроператора Mouzenidis Travel Greece Георгій Масманідіс, передає Главком.



За його словами, грецькі готелі не планують підвищувати ціни на проживання, щоб компенсувати збитки, а деякі навіть заявили про готовність знизити їх. «Можу сказати, що готельєри пішли на великі поступки», - зазначив гендиректор туроператора.



Він також додав, що втрати туристичного потоку у Греції в цьому році склали більше 50 відсотків.



Раніше стало відомо, що у Греції готують план роботи готелів в умовах пандемії.



Крім того турецькі готелі введуть ряд обмежень під час роботи в умовах пандемії. Згідно з новими правилами, в їдальнях тимчасово не буде шведського столу (в готелях, де діє система «все включено», продукти розмістять за скляною перегородкою), а кавомашини стануть недоступні для загального користування. Столики буде розділяти півтораметрова дистанція.



Також нагадаємо, що у Греції відкрили пляжі для відпочинку. Серед обов'язкових заходів - обмеження в 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі та відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця, а між лежаками відстань має бути не менше метра.



