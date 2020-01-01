Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з ухваленням 20 травня 2020 року Народними Зборами Республіки Болгарія Декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні і захисту прав та цілісності болгарської спільноти.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

“Питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України.

Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України”, — йдеться у заяві.

У відомстві наголошують, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, у тому числі й болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

У МЗС підкреслюють, що українська сторона неодноразово доводила відкритість і готовність сприяти розвитку національної самобутності українських громадян з етнічним болгарським походженням. Адже права національних меншин в Україні закріплені в національному законодавстві і неухильно захищаються державою у відповідності до найсучасніших європейських практик.

“Питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т.ч. чисельної болгарської громади.

Вважаємо, що будь-які питання можна вирішити шляхом конструктивного діалогу, що і відбувається на рівні глав МЗС двох країн”, — вважають у МЗС України.

Наостанок у своїй заяві зовнішньополітичне відомство закликало болгарських парламентарів діяти відповідно до принципів дружби і добросусідства, що традиційно існують між Україною та Болгарією.

Нагадаємо, що уряд Болгарії прийняв декларацію про адміністративно-територіальну реформу в Україні і захист прав і цілісності болгарської громади. Уряд виступив проти поділу Болградського району Одеської області.