Мало ли что Путин говорил: в оккупированном Севастополе сотрудникам «скорой» не выплачивают «ковидные деньги»
|08:01 21.05.2020
|Крым
В оккупированном Севастополе президентские и региональные надбавки за работу с коронавирусными больными получили далеко не все, кому они положены.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», если президентские выплаты худо-бедно начисляются, то региональный указ в применении к службе «сокрой помощи» совершенно не работает: некоторые фельдшеры и врачи утверждают, что не получили ничего за работу в зоне риска.
Не доплачивают и тем, кто работает на полставки или совмещает обязанности.
Ситуация разбиралась на встрече "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева с сотрудниками службы «скорой помощи».
Оказалось, что «ковидные деньги» начисляют только двум бригадам, которые определили для работы с потенциальными зараженными. Но, заявляют медики, они не справляются с нагрузкой, и в по факту на вызовы с признаками ОРВИ «выезжают все».
Кроме того, большая часть сотрудников «скорой», хотя не выезжает «на ОРВИ», но обслуживает все другие вызовы и тоже рискует заразиться, так как, по опыту других регионов, больной живот зачастую превращается в COVID-19. Кроме того, сотрудникам «скорой помощи» ни разу не делали тестирование на коронавирус.
"Власти" объясняют это тем, что мощности лаборатории для тестирования в оккупированном Севастополе пока не хватает.
При этом выяснилось, что один из фельдшеров «скорой помощи» уже переболел COVID-19. И теперь пытаются выяснить, от кого он мог получить вирус и скольких заразил сам.
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