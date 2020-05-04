В оккупированном Севастополе президентские и региональные надбавки за работу с коронавирусными больными получили далеко не все, кому они положены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если президентские выплаты худо-бедно начисляются, то региональный указ в применении к службе «сокрой помощи» совершенно не работает: некоторые фельдшеры и врачи утверждают, что не получили ничего за работу в зоне риска.

Не доплачивают и тем, кто работает на полставки или совмещает обязанности.

Ситуация разбиралась на встрече "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева с сотрудниками службы «скорой помощи».

Оказалось, что «ковидные деньги» начисляют только двум бригадам, которые определили для работы с потенциальными зараженными. Но, заявляют медики, они не справляются с нагрузкой, и в по факту на вызовы с признаками ОРВИ «выезжают все».

Кроме того, большая часть сотрудников «скорой», хотя не выезжает «на ОРВИ», но обслуживает все другие вызовы и тоже рискует заразиться, так как, по опыту других регионов, больной живот зачастую превращается в COVID-19. Кроме того, сотрудникам «скорой помощи» ни разу не делали тестирование на коронавирус.

"Власти" объясняют это тем, что мощности лаборатории для тестирования в оккупированном Севастополе пока не хватает.

При этом выяснилось, что один из фельдшеров «скорой помощи» уже переболел COVID-19. И теперь пытаются выяснить, от кого он мог получить вирус и скольких заразил сам.

