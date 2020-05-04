Росія має намір провести в Радбезі ООН конференцію з жителями Криму
|20:50 19.05.2020
|Крым
Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму. Конференція пройде цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter постпреда Росії при ООН Дмитра Полянського.
За його словами, конференція відбудеться в найближчий четвер, 21 травня, о 15:00 за нью-йоркським часом. Полянський зазначає, що це буде перша неформальна відеоконференція в Радбезі ООН, на якій виступлять жителі Криму.
Інші подробиці не повідомляються.
Нагадаємо, напередодні США вимагали від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Відповідну заяву представники Вашингтона зробили у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу в ході депортації в 1944 році. До заяви США приєдналися й інші міжнародні партнери України.
Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що Київ розраховує на допомогу з боку США і Великобританії через порушення Будапештського меморандуму Росією.
Ще на цю тему:
Чому план України щодо повернення Криму може провалитися: експертка розповіла про підступ Росії
“Слуга народу” закликає депутатів об’єднатися для деокупації Криму
Росія заявила про "остаточну" належність Криму
ВР вшанувала пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу
«Депортація повторюється»: близько 48 тисяч людей вимушено залишили Крим за час анексії – Мамедов
Туреччина нагадала про український Крим
Ораза и Курбан-байрам станут государственными праздниками в Украине
Берлін виступив із заявою щодо утисків Росією кримських татар