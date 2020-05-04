Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму. Конференція пройде цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter постпреда Росії при ООН Дмитра Полянського.

За його словами, конференція відбудеться в найближчий четвер, 21 травня, о 15:00 за нью-йоркським часом. Полянський зазначає, що це буде перша неформальна відеоконференція в Радбезі ООН, на якій виступлять жителі Криму.

Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, напередодні США вимагали від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Відповідну заяву представники Вашингтона зробили у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу в ході депортації в 1944 році. До заяви США приєдналися й інші міжнародні партнери України.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що Київ розраховує на допомогу з боку США і Великобританії через порушення Будапештського меморандуму Росією.