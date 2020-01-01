Україна та Болгарія домовилися про активізацію двосторонньої співпраці, а також обговорили вжиті заходи із протидії коронавірусу.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з віце-прем’єр-міністеркою з питань судової реформи, міністеркою закордонних справ Республіки Болгарія Екатериною Захарієвою, передає УНН із посиланням на повідомлення від пресслужби МЗС.

"Сторони обговорили заходи, яких вживають уряди обох країн з метою протидії поширенню коронавірусу. Міністр закордонних справ України подякував болгарській колезі за ухвалене урядом Болгарії рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основну увагу співрозмовники приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.

"Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити", - резюмують у пресслужбі.