Кулеба провів перемовини із головою МЗС Болгарії: про що говорили
|20:40 19.05.2020
|Украина
Україна та Болгарія домовилися про активізацію двосторонньої співпраці, а також обговорили вжиті заходи із протидії коронавірусу.
Про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з віце-прем’єр-міністеркою з питань судової реформи, міністеркою закордонних справ Республіки Болгарія Екатериною Захарієвою, передає УНН із посиланням на повідомлення від пресслужби МЗС.
"Сторони обговорили заходи, яких вживають уряди обох країн з метою протидії поширенню коронавірусу. Міністр закордонних справ України подякував болгарській колезі за ухвалене урядом Болгарії рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основну увагу співрозмовники приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.
"Очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити", - резюмують у пресслужбі.
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