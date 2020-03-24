У Молдові скасовуються карантинні обмеження з 1 червня.

Про це у вівторок, 19 травня, повідомив президент країни Ігор Додон, передає Главком.



За слова президента Молдови, більшість обмежень втратить чинність, проте деякі залишаться, незважаючи на припинення карантину.



Додон зазначив, що вже вилікувалося більше половини громадян, у яких було діагностовано коронавірус.



За період епідемії в Молдові заразилося коронавірусом 6138 осіб, з них 217 - померли.



Режим надзвичайної ситуації в Молдові був введений з 17 березня. Він включає скасування міжнародного авіасполучення і закриття наземних кордонів. Також діє заборона на масові заходи.



Крім того, в рамках карантину в Молдові скасовано заняття в школах і вузах, закриті магазини і ресторани.



Нагадаємо, раніше в Молдові на Covid-19 захворіли восьмеро людей, які повернулися з України. Всі вони відвідували Почаївську лавру в Тернопільській області.



Як повідомлялося, з 25 травня у Чехії мають скасувати карантин.



Також пом'якшують карантинні обмеження й інші європейські країни.



Так, у Греції напередодні відкрилися більшість магазинів і частково відновили навчання в школах. Вийшли на роботу близько двох третин працівників державного сектора. Також дозволили подорожі на острови - для тих, хто там працює.



А в Швейцарії 11 травня почалася вже друга фаза послаблення карантинних заходів: відновили роботу невеликі магазини, ресторани, ринки, музеї і бібліотеки. Громадський транспорт повернеться до стандартного розкладу з рекомендацією, щоб люди носили маски в годину пік. Крім того, поновилися заняття в початкових і нижчих класах середньої школи, дозволені спортивні заняття. Також будуть ослаблені обмеження в'їзду до Швейцарії. Третя фаза пом'якшення обмежень розпочнеться з 8 червня.



До відома, у світі станом на 19 травня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 становить 4 894 222. При цьому число померлих із коронавірусом – 320 181, а кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 550 294), Російська Федерація (290 678) та Іспанія (278 188).