Молдова скасовує карантин з 1 червня

20:30 19.05.2020   Молдова

У Молдові скасовуються карантинні обмеження з 1 червня.

Про це у вівторок, 19 травня, повідомив президент країни Ігор Додон, передає Главком.

За слова президента Молдови, більшість обмежень втратить чинність, проте деякі залишаться, незважаючи на припинення карантину.

Додон зазначив, що вже вилікувалося більше половини громадян, у яких було діагностовано коронавірус.

За період епідемії в Молдові заразилося коронавірусом 6138 осіб, з них 217 - померли.

Режим надзвичайної ситуації в Молдові був введений з 17 березня. Він включає скасування міжнародного авіасполучення і закриття наземних кордонів. Також діє заборона на масові заходи.

Крім того, в рамках карантину в Молдові скасовано заняття в школах і вузах, закриті магазини і ресторани.

Нагадаємо, раніше в Молдові на Covid-19 захворіли восьмеро людей, які повернулися з України. Всі вони відвідували Почаївську лавру в Тернопільській області.

Як повідомлялося, з 25 травня у Чехії мають скасувати карантин.

Також пом'якшують карантинні обмеження й інші європейські країни.

Так, у Греції напередодні відкрилися більшість магазинів і частково відновили навчання в школах. Вийшли на роботу близько двох третин працівників державного сектора. Також дозволили подорожі на острови - для тих, хто там працює.

А в Швейцарії 11 травня почалася вже друга фаза послаблення карантинних заходів: відновили роботу невеликі магазини, ресторани, ринки, музеї і бібліотеки. Громадський транспорт повернеться до стандартного розкладу з рекомендацією, щоб люди носили маски в годину пік. Крім того, поновилися заняття в початкових і нижчих класах середньої школи, дозволені спортивні заняття. Також будуть ослаблені обмеження в'їзду до Швейцарії. Третя фаза пом'якшення обмежень розпочнеться з 8 червня.

До відома, у світі станом на 19 травня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 становить 4 894 222. При цьому число померлих із коронавірусом – 320 181, а кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 550 294), Російська Федерація (290 678) та Іспанія (278 188).



Ще на цю тему:

11:45 15.05.2020
Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19
20:15 13.05.2020
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
14:15 21.04.2020
В Кишиневі у поминальні дні закриють кладовища і скасують громадський транспорт
14:45 17.04.2020
У Кишиневі відкрили великодні ярмарки "щоб уникнути скупчення людей у магазинах"
11:45 15.04.2020
У Молдові через коронавірус скасували Парад перемоги
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:15 24.03.2020
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
11:00 18.05.2020
У Греції відкрили сотні пляжів
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 19.05.2020
В Грузії за добу підтвердили один новий випадок коронавірусу
20:20 18.05.2020
В апреле объем денежных переводов, поступивших в Грузию, сократился на 42.3%
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
18:45 18.05.2020
У Молдові Плахотнюку оголосили звинувачення у розкраданні $1 млрд
09:00 18.05.2020
У Молдові в розпал карантину відбувся масштабний антиурядовий протест
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 19.05.2020
"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини
12:05 19.05.2020
Пандемія: в Росії вже майже 300 тисяч інфікованих COVID-19, 2 837 осіб - померли
21:00 18.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 15 - 18 мая
20:00 18.05.2020
Труба в никуда: Ни одна страна ЕС не поддержала «Северный поток-2»
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
16:20 18.05.2020
Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні / Відео
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 19.05.2020
Туреччина запроваджує комендантську годину на період закінчення Рамадану
19:40 18.05.2020
В Турции испытали отечественные лазерные системы самонаведения / Фото
11:30 18.05.2020
Туреччина чекає на перших іноземних туристів з середини червня
09:30 18.05.2020
У Туреччині підняли кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 19.05.2020
Росія має намір провести в Радбезі ООН конференцію з жителями Криму
20:40 19.05.2020
Кулеба провів перемовини із головою МЗС Болгарії: про що говорили
20:20 19.05.2020
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
20:10 19.05.2020
Військовий експерт Бадрак: Такі битви, як Сталінградська або Курська, зараз неможливі. Потрібна "москітна" доктрина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд