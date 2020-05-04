Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат

20:20 19.05.2020   Крым

Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір», кримчанина Енвера Сейтосманова, якого суд в Росії засудив до 17 років ув'язнення, етапували в російську колонію.

Про це активістів «Кримської солідарності» повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає Крым.Реалии.

«Куди ФСВП доставить його, ми не знаємо. Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичів, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі», – сказав він.

16 квітня суддя російського Військового апеляційного суду у м. Власіха Московської області Анатолій Солін залишив вирок Сейтосманову без змін. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест.

5 грудня 2019 року судді Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону винесли вирок Сейтосманову. Його засудили на 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що має намір подавати апеляційну скаргу на вирок.

Братів Ернеса й Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в с. Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Він фігурує в севастопольській «справі Хізб ут-Тахрір».

Сейтосманов визнаний політичним в'язням правозахисним центром «Меморіал»



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