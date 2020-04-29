Метод "тисячі укусів", або "москітна" доктрина, є найперспективнішим у сучасних війнах, на шляху до його впровадження в Україні стоїть бюрократія.

Сценарій сучасних воєн передбачає застосування "москітної" доктрини, про це в інтерв'ю "Фактам", яке опублікували 19 травня, сказав директор Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, передає Гордон.

"Зараз війни розвиваються за іншим сценарієм. Такі битви, як Сталінградська або битва на Курській дузі, зараз неможливі. Потрібні інші підходи. Я виступаю за "москітну" доктрину. Це ідеологія "тисячі укусів", коли використовують багато безпілотників замість одного літака. Замість одного танка або бронетранспортера – 20–30 наземних бойових роботів", – пояснив він.



Створення флоту дронів або малих катерів значно дешевше, ніж розроблення і виробництво техніки старих зразків, упевнений експерт.



"За ціну одного корвета можна закупити 30 ракетних катерів. Наприклад, якщо ми протягом трьох хвилин війни втрачаємо військовий корвет, то складно зрозуміти, навіщо ж ми виклали такі величезні кошти? А "москітний" флот, навіть якщо буде втрачено його третю частину, усе ще залишатиметься цілком боєздатним", – підкреслив Бадрак.



На його думку, втіленню в життя нових методів ведення війни в Україні заважає бюрократія.



"Треба змінювати статути, треба ухвалювати протокол застосування. Окрім того, потрібно навчити особовий склад, як користуватися бойовими роботами. Це потребує певного часу і зусиль. Але це потрібно робити для того, щоб зберегти життя наших солдатів. Потрібна політична воля, щоб програма роботизації та автоматизації стала пріоритетним напрямом", – закликав він.

