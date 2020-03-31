Російська Південна приміська пасажирська компанія повідомляє про відновлення руху електричок по Криму, які раніше були скасовані через ситуацію з коронавірусом.

Про це йдеться на сайті компанії, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що загалом курсуватимуть 53 поїзди за сімома маршрутами. Розклад опубліковано на сайті компанії-перевізника.

При цьому наголошується, що рух електропоїздів Керч – Анапа все ще призупинено.

З перших чисел квітня розклад електричок було скорочено, за напрямком Севастополь – Сімферополь курсували тільки два потяги.

З 18 травня в Криму скасували режим самоізоляції, але при цьому зберігається масковий режим.