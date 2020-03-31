У Криму повідомляють про відновлення руху електричок
|19:45 19.05.2020
|Крым
Російська Південна приміська пасажирська компанія повідомляє про відновлення руху електричок по Криму, які раніше були скасовані через ситуацію з коронавірусом.
Про це йдеться на сайті компанії, передає Радіо Свобода.
Зазначається, що загалом курсуватимуть 53 поїзди за сімома маршрутами. Розклад опубліковано на сайті компанії-перевізника.
При цьому наголошується, що рух електропоїздів Керч – Анапа все ще призупинено.
З перших чисел квітня розклад електричок було скорочено, за напрямком Севастополь – Сімферополь курсували тільки два потяги.
З 18 травня в Криму скасували режим самоізоляції, але при цьому зберігається масковий режим.
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