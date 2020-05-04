Прокуратура АРК направила до суду справу про держзраду колишньої судді з Криму
|19:15 19.05.2020
|Крым
Прокуратура АРК направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Господарського суду Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
Як повідомили у відомстві, слідство встановило, що громадянка України, будучи суддею Господарського суду Автономної Республіки Крим, після анексії Криму «зламала присягу і перейшла на службу в новостворені судові органи держави-окупанта», передає Крым.Реалии.
«Вона брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності», – йдеться у повідомленні.
Прокуратура АРК стверджує, що суддя виносила «судові рішення в господарських спорах за російським законодавством».
У відомстві зазначають, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.
При цьому прокуратура не називає ім'я судді. Також у підконтрольному Росії Господарському суді Криму публічно не коментували цю інформацію.
Раніше Державне бюро розслідувань України направило до суду обвинувальний висновок у справі про державну зраду щодо колишньої судді з Автономної Республіки Крим, яка, як стверджують у відомстві, перейшла на роботу в підконтрольний Росії Верховний суд Криму.
Раніше Святошинський районний суд Києва визнав суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим винною у скоєнні державної зради і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного їй майна.
У липні 2019 року на такий же термін за аналогічною статтею засудили суддю з Криму. У вересні Святошинський суд Києва заочно визнав екссуддю Апеляційного суду АР Крим винним у державній зраді.
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