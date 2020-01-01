Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії

19:01 19.05.2020   Украина

В Одеській області прокуратура вимагає відшкодувати державі 65,2 млн грн збитків за забруднення моря пальмовою олією.

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Так, прокуратура Одеської області звернулася до Господарського суду області з позовом в інтересах держави до судновласника про стягнення збитків у сумі 65,2 млн гривень, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Прокуратура з’ясувала, що наприкінці квітня поточного року в акваторії морського порту "Південний", внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, здійснено скид з судна близько 8,5 тон пальмової олії, у зв’язку із чим відбулось забруднення внутрішніх морських вод України.

Триває судовий розгляд.



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