Захоплення моряків: МЗС 22 травня подасть меморандум до трибуналу ООН

18:43 19.05.2020   Крым

Міністерство закордонних справ України 22 травня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, після чого повідомить деталі позову до РФ.

Про це у коментарі  Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Насамперед хотів би розвіяти всі конспірологічні теорії зради, які ширилися мережею останнім часом: ми працюємо над цим кейсом проти Росії у повному обсязі, жодний процес не зупинено, всі матеріали до судових слухань готуються, команда працює на "відмінно". 22 травня Україна має подати свій меморандум у справі проти Росії за її захоплення і затримання трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Деталі повідомимо в день подачі меморандуму", - сказав дипломат.

Він запевнив, що робота над документом триває чітко за графіком.

"Минулого тижня ми провели дуже плідну зустріч з юридичними радниками України – звірили годинники, обговорили стратегічні і тактичні кроки у нашій спільній боротьбі проти Російської Федерації. На сьогоднішній момент ми фіналізуємо текст меморандуму і завершуємо процес збору доказів", - зазначив Єнін.

У цьому контексті він нагадав, що Україна ще 1 квітня 2019 року повідомила РФ про спір та підстави позову, на основі яких було започатковано процес створення Арбітражного трибуналу, як це передбачено Конвенцією ООН з морського права. Потім українська сторона звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою застосувати проти Росії тимчасові заходи, і майже рік він тому, 25 травня 2019 року, він своїм рішенням зобов’язав Росію негайно відпустити кораблі і членів екіпажу.

"Але ми на цьому не зупиняємося попри те, що наші моряки і наші кораблі повернулися додому. Наша мета – це чітке рішення Міжнародного арбітражного трибуналу про порушення російською стороною вимог міжнародного морського права. Більше того, ми хочемо отримати від Росії гарантії, що вона буде утримуватися від таких порушень, а також щоб вона сплатила належну компенсацію морякам, Військово-Морським силам і Україні", - підкреслив Єнін.

Заступник міністра поінформував, що після 22 травня Росія матиме три місяці на висловлення своїх заперечень щодо юрисдикції.

"Рішення щодо подальшого перебігу розгляду справи прийматиме вже Арбітражний трибунал. Він може розділити процес на дві стадії - юрисдикційну і по суті, або розглядати справу як єдине ціле. Фінальне рішення у цій справі ми очікуємо десь у середині 2023 року", - спрогнозував дипломат.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катер "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Українські моряки змогли повернутися до України з результаті обміну з Росією полоненими у вересні 2019 року.



Ще на цю тему:

09:30 15.05.2020
Україна приєдналася в ООН до Групи друзів жінок, миру й безпеки
08:30 03.04.2020
ООН затвердила Резолюцію глобальної солідарності в боротьбі проти Covid-19
08:01 03.04.2020
Україна заблокувала в ООН маніпулятивну резолюцію Росії щодо Covid-19 – Кислиця
20:21 26.03.2020
В ООН вважають, що Україні на гуманітарні цілі з подолання коронавірусу треба 165 млн дол
10:21 26.03.2020
ООН виділяє Україні $33 млн на боротьбу з коронавірусом на cході
18:41 25.02.2020
Пристайко запросив Верховного комісара ООН з прав людини відвідати Україну
09:30 21.02.2020
Вісім країн в ООН закликали РФ вивести свої збройні сили з України
09:20 21.02.2020
ЄС в ООН підтвердив непорушну підтримку України
09:01 21.02.2020
Пристайко: Міжнародна єдність і солідарність - єдиний спосіб зупинити агресію РФ проти України
08:15 14.02.2020
У МЗС розповіли, як відреагують на черговий "трюк російської дипломатії" в ООН
09:30 14.01.2020
Україна розглядає скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ
08:15 10.01.2020
Кислиця нагадав ООН, чому в 1945-му українці підтримали Рузвельта
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
11:00 18.05.2020
У Греції відкрили сотні пляжів
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 19.05.2020
В Грузії за добу підтвердили один новий випадок коронавірусу
20:20 18.05.2020
В апреле объем денежных переводов, поступивших в Грузию, сократился на 42.3%
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
18:45 18.05.2020
У Молдові Плахотнюку оголосили звинувачення у розкраданні $1 млрд
09:00 18.05.2020
У Молдові в розпал карантину відбувся масштабний антиурядовий протест
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 19.05.2020
"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини
12:05 19.05.2020
Пандемія: в Росії вже майже 300 тисяч інфікованих COVID-19, 2 837 осіб - померли
21:00 18.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 15 - 18 мая
20:00 18.05.2020
Труба в никуда: Ни одна страна ЕС не поддержала «Северный поток-2»
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
16:20 18.05.2020
Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні / Відео
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 19.05.2020
Туреччина запроваджує комендантську годину на період закінчення Рамадану
19:40 18.05.2020
В Турции испытали отечественные лазерные системы самонаведения / Фото
11:30 18.05.2020
Туреччина чекає на перших іноземних туристів з середини червня
09:30 18.05.2020
У Туреччині підняли кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 19.05.2020
Росія має намір провести в Радбезі ООН конференцію з жителями Криму
20:40 19.05.2020
Кулеба провів перемовини із головою МЗС Болгарії: про що говорили
20:20 19.05.2020
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
20:10 19.05.2020
Військовий експерт Бадрак: Такі битви, як Сталінградська або Курська, зараз неможливі. Потрібна "москітна" доктрина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд