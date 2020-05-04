Політв'язні влаштували флешмоб в пам'ять про жертв депортації в суді РФ

18:30 19.05.2020   Крым

У понеділок, 18 травня, під час судового засідання в Південному окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону фігуранти другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" влаштували флешмоб в пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Політв'язні підняли плакати із закликами зупинити геноцид і звільнити в'язнів Кремля: "# SÜRGÜNLÜK 18.05.1944 UNUTMADIK", "# 18 MAY REPEATED", "#Free prisoners of Kremlin", "#stop genocide", "Достойно пройшли тоді і пройдемо зараз".



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