Політв'язні влаштували флешмоб в пам'ять про жертв депортації в суді РФ
|18:30 19.05.2020
|Крым
У понеділок, 18 травня, під час судового засідання в Південному окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону фігуранти другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" влаштували флешмоб в пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу.
Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Політв'язні підняли плакати із закликами зупинити геноцид і звільнити в'язнів Кремля: "# SÜRGÜNLÜK 18.05.1944 UNUTMADIK", "# 18 MAY REPEATED", "#Free prisoners of Kremlin", "#stop genocide", "Достойно пройшли тоді і пройдемо зараз".
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