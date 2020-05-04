Экипажи дизель-электрических подводных лодок ЧФ РФ «Ростов-на-Дону» и «Колпино» провели совместное учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передет Флот2017.

Подводники отработали элементы подготовки лодок к экстренному выходу в указанные морские районы с дальнейшим выполнением задач.

В ходе учения одна подводная лодка играла роль «вражеской» субмарины, а экипаж второй осуществлял её поиск. После выполнения задачи, подлодки менялись ролями.

Учение является обязательным элементом в организации боевой подготовки подводников.