Російське трубоукладальне судно «Академік Черський», яке Москва може використати для завершення будівництва «Північного потоку-2», стало на якір у німецькому порту Мукран, показали дані спостереження за суднами в терміналі Refinitiv Eikon.

«Газпром» у 2016 році купив судно-трубоукладчик для використання у виняткових обставинах на випадок, якщо європейські компанії зупинять роботи з будівництва газопроводу, пише Рейтер, передає УНІАН.

У грудні 2019 року США запровадили санкції щодо «Північного потоку-2», і швейцарська Allseas, судна якої укладали труби в Балтійському морі, була змушена припинити роботи. Незабаром після цього «Академік Черський» вийшов з російського далекосхідного порту Находка і взяв курс на європейську частину континенту.

Проектна компанія Nord Stream 2 AG відмовилася коментувати терміни закінчення будівництва і роботу російського трубоукладача в Балтійському морі, але уточнила, що "була змушена шукати нові рішення для укладання 6% труб, які залишилися".

"Nord Stream 2, а також компанії, що підтримують проект, впевнені, що швидке завершення будівництва газопроводу в інтересах енергобезпеки Європи", - сказав представник компанії в коментарі для Рейтер.

Довідка.

Проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планували побудувати поряд з вже наявним "Північним потоком-1" до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Наприкінці грудня 2019 року США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Після цього швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві "Північного потоку-2".

30 грудня стало відомо, що компанія вийшла з участі в проекті. 11 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ самостійно добудує «Північний потік-2», його запуск можливий у першому кварталі 2021 року.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG, що буду газопровід, є "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.



