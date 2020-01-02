"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини

17:30 19.05.2020   Россия

Російське трубоукладальне судно «Академік Черський», яке Москва може використати для завершення будівництва «Північного потоку-2», стало на якір у німецькому порту Мукран, показали дані спостереження за суднами в терміналі Refinitiv Eikon.

 «Газпром» у 2016 році купив судно-трубоукладчик для використання у виняткових обставинах на випадок, якщо європейські компанії зупинять роботи з будівництва газопроводу, пише Рейтер, передає УНІАН.

У грудні 2019 року США запровадили санкції щодо «Північного потоку-2», і швейцарська Allseas, судна якої укладали труби в Балтійському морі, була змушена припинити роботи. Незабаром після цього «Академік Черський» вийшов з російського далекосхідного порту Находка і взяв курс на європейську частину континенту.

Проектна компанія Nord Stream 2 AG відмовилася коментувати терміни закінчення будівництва і роботу російського трубоукладача в Балтійському морі, але уточнила, що "була змушена шукати нові рішення для укладання 6% труб, які залишилися".

"Nord Stream 2, а також компанії, що підтримують проект, впевнені, що швидке завершення будівництва газопроводу в інтересах енергобезпеки Європи", - сказав представник компанії в коментарі для Рейтер.

Довідка.

Проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планували побудувати поряд з вже наявним "Північним потоком-1" до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Наприкінці грудня 2019 року США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Після цього швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві "Північного потоку-2".

30 грудня стало відомо, що компанія вийшла з участі в проекті. 11 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ самостійно добудує «Північний потік-2», його запуск можливий у першому кварталі 2021 року.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG, що буду газопровід, є "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

 



Ще на цю тему:

13:30 13.05.2020
Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
15:21 03.02.2020
У січні "Газпром" лише частково використав оплачені потужності української ГТС
17:21 24.01.2020
Транзит Україною російського газу до ЄС за новим контрактом сягнув 2 млрд куб. м
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
08:21 02.01.2020
Українська ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"
20:30 24.12.2019
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
08:20 21.12.2019
Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості про транзит газу - Офіс Президента
08:45 20.12.2019
Україна, Росія і Єврокомісія досягли «принципової угоди» щодо транзиту газу — віцепрезидент ЄК
16:01 12.12.2019
У Єврокомісії планують провести тристоронні переговори з Україною і РФ щодо газу вже в грудні
16:45 06.12.2019
Путін: ми не будемо припиняти транзит газу через Україну, це питання доцільності
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
11:00 18.05.2020
У Греції відкрили сотні пляжів
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 19.05.2020
В Грузії за добу підтвердили один новий випадок коронавірусу
20:20 18.05.2020
В апреле объем денежных переводов, поступивших в Грузию, сократился на 42.3%
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
18:45 18.05.2020
У Молдові Плахотнюку оголосили звинувачення у розкраданні $1 млрд
09:00 18.05.2020
У Молдові в розпал карантину відбувся масштабний антиурядовий протест
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 19.05.2020
"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини
12:05 19.05.2020
Пандемія: в Росії вже майже 300 тисяч інфікованих COVID-19, 2 837 осіб - померли
21:00 18.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 15 - 18 мая
20:00 18.05.2020
Труба в никуда: Ни одна страна ЕС не поддержала «Северный поток-2»
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
16:20 18.05.2020
Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні / Відео
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 19.05.2020
Туреччина запроваджує комендантську годину на період закінчення Рамадану
19:40 18.05.2020
В Турции испытали отечественные лазерные системы самонаведения / Фото
11:30 18.05.2020
Туреччина чекає на перших іноземних туристів з середини червня
09:30 18.05.2020
У Туреччині підняли кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 19.05.2020
Росія має намір провести в Радбезі ООН конференцію з жителями Криму
20:40 19.05.2020
Кулеба провів перемовини із головою МЗС Болгарії: про що говорили
20:20 19.05.2020
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
20:10 19.05.2020
Військовий експерт Бадрак: Такі битви, як Сталінградська або Курська, зараз неможливі. Потрібна "москітна" доктрина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд