Ціни в готелях Одеси впали до історичного мінімуму, зростає попит на котеджі та бази відпочинку - експерт

17:15 19.05.2020   Украина

Вартість проживання у трьох- і чотиризіркових готелях Одеси скоротилася вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2019 року і в середньому становить 650 грн на добу ($24).

Про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" засновник компанії, що управляє Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

"На сьогодні в Одесі середня ціна у готелях 3-4 зірки - 650 грн на добу ($24). Це безпрецедентно низький показник за останні 20 років. В аналогічний період минулого року такий номер коштував щонайменше удвічі дорожче, у 2013 році - втричі дорожче", - розповів Лупашко.

За його оцінками, очікуваний спад показників валового доходу і чистого прибутку готелів цього року становитиме 20-40% порівняно з торішніми показниками.

"Позитивна динаміка може зберегтися в готелях котеджного типу і базах відпочинку, які з квітня користуються високим попитом і виросли в ціні у деяких випадках до 50%. Частина з них уже заброньована на все літо гостями, які, як правило, проводили літо на Кіпрі, в Іспанії, Італії", - додав він.

Водночас цього року готелі не розраховують на гостей із інших країн.

"У курортних бюджетних готелях левова частка припадала на білоруських туристів. За наявною на сьогодні інформацією - гостей із Білорусі до України цього року не пустять. Ймовірно, це можуть бути гості з Молдови та Туреччини в другому півріччі. Але частка таких туристів буде мінімальна і не вплине значно на ринок", - резюмував експерт.

Ribas Hotels Group співпрацює (управління і бронювання) з 25 об'єктами готельно-ресторанного комплексу (пляжні та гірськолижні готелі, хостели та санаторії), два з яких є власними. Портфель компанії охоплює бізнес-готель Wall Street Hotel, міський міні-готель Bortoli (всі - Одеса), готельний комплекс "Річард" (Грибівка), парк-готель "Кипарис" (Южне), міні-готель Seazone (Кароліно-Бугаз), мережу молодіжних хостелів Friday тощо.

Загальний номерний фонд мережі станом на початок 2020 року становить 1,234 тис. номерів у різних формах співпраці.

Ribas Hotels Group надає послуги комплексного управління, ексклюзивного бронювання, франчайзингу, проектування.

ТОВ "Рібас Хотелс Груп" створено в 2017 році. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, керівником і власником 100-відсоткової частки в статутному капіталі компанії є Артур Лупашко.



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