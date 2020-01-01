Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення

17:01 19.05.2020   Украина

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів відеорозмову з міністром економіки і сталого розвитку Грузії Нателою Турнава, під час якої сторони обговорили відновлення регулярного пасажирського авіасполучення між обома країнами.

Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури, повідомляє Главком.

Турнава повідомила, що Грузія готова відкрити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня.

Криклій запевнив, що Україна готова швидко та синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відчинити кордони для пасажирського сполучення. «Відтак, українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти. Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів», - інформують у міністерстві.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.

26 квітня, німецька авіакомпанія Lufthansa, яка серйозно постраждала через коронавірус, попередила, що у найближчий час у неї закінчаться гроші, якщо влади європейських країн не нададуть їй фінансової допомоги. Компанія звернулася за фінансовою допомогою до урядів Німеччини, Австрії, Бельгії та Швейцарії.

Також повідомлялося, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій закликав не купувати квитки на авіарейси: полетіти ніхто не зможе. 



Ще на цю тему:

15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
10:40 24.06.2019
Грузія не збирається скасовувати рейси в Москву - вона зробить їх транзитними
11:44 06.12.2018
Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину
17:13 05.10.2018
Новая грузинская авиакомпания начала летать из Тбилиси в Киев
13:58 12.06.2018
Новая грузинская авиакомпания выполнила первый рейс между Украиной и Грузией
12:29 16.04.2018
Yanair разрешили летать из Харькова в Батуми
13:03 26.03.2018
Georgian Airways передумали летать из Харькова в Тбилиси
09:23 23.02.2018
Китайский холдинг создал в Грузии новую авиакомпанию, которая полетит в Украину
13:27 03.01.2018
Авиакомпания Yanair открыла продажи на рейс Львов-Батуми
23:15 02.11.2017
Yanair оценила пассажиропоток на грузинском направлении в 2017 году
17:45 06.06.2017
Yanair возобновила рейсы из Одессы в Тбилиси и Батуми
12:50 14.04.2017
Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты из Тбилиси в Киев
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
11:00 18.05.2020
У Греції відкрили сотні пляжів
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 19.05.2020
В Грузії за добу підтвердили один новий випадок коронавірусу
20:20 18.05.2020
В апреле объем денежных переводов, поступивших в Грузию, сократился на 42.3%
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
18:45 18.05.2020
У Молдові Плахотнюку оголосили звинувачення у розкраданні $1 млрд
09:00 18.05.2020
У Молдові в розпал карантину відбувся масштабний антиурядовий протест
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 19.05.2020
"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини
12:05 19.05.2020
Пандемія: в Росії вже майже 300 тисяч інфікованих COVID-19, 2 837 осіб - померли
21:00 18.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 15 - 18 мая
20:00 18.05.2020
Труба в никуда: Ни одна страна ЕС не поддержала «Северный поток-2»
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
16:20 18.05.2020
Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні / Відео
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 19.05.2020
Туреччина запроваджує комендантську годину на період закінчення Рамадану
19:40 18.05.2020
В Турции испытали отечественные лазерные системы самонаведения / Фото
11:30 18.05.2020
Туреччина чекає на перших іноземних туристів з середини червня
09:30 18.05.2020
У Туреччині підняли кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 19.05.2020
Росія має намір провести в Радбезі ООН конференцію з жителями Криму
20:40 19.05.2020
Кулеба провів перемовини із головою МЗС Болгарії: про що говорили
20:20 19.05.2020
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
20:10 19.05.2020
Військовий експерт Бадрак: Такі битви, як Сталінградська або Курська, зараз неможливі. Потрібна "москітна" доктрина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд