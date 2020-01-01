Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів відеорозмову з міністром економіки і сталого розвитку Грузії Нателою Турнава, під час якої сторони обговорили відновлення регулярного пасажирського авіасполучення між обома країнами.

Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури, повідомляє Главком.



Турнава повідомила, що Грузія готова відкрити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня.



Криклій запевнив, що Україна готова швидко та синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відчинити кордони для пасажирського сполучення. «Відтак, українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти. Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів», - інформують у міністерстві.



Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня.



Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.



Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.



З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.



МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.



26 квітня, німецька авіакомпанія Lufthansa, яка серйозно постраждала через коронавірус, попередила, що у найближчий час у неї закінчаться гроші, якщо влади європейських країн не нададуть їй фінансової допомоги. Компанія звернулася за фінансовою допомогою до урядів Німеччини, Австрії, Бельгії та Швейцарії.



Також повідомлялося, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій закликав не купувати квитки на авіарейси: полетіти ніхто не зможе.