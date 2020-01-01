ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) приняло решение о осуществлении деятельности первого танкера проекта RST12C национального производства «Лачин» в иностранных водах.

Об этом ИАА «PortNews» сообщили в ASCO.



Танкер «Лачин» готов к первому рейсу. Из порта Баку судно отправиться в сторону грузинского порта Кулеви. Пройдя по Волго-Донскому каналу через внутренние воды России, судно дойдет до порта Кулеви, где после дополнительной погрузки, отправится в Турцию. Груз, перевозимый на танкере «Лачин», планируется доставить в турецкий порт Гебзе.



Танкер будет осуществлять перевозки жидких грузов по Черному и Средиземному морям.



Добавим, после длительного перерыва, деятельность ASCO в международных водах вне Каспийского моря была восстановлена в 2014 году покупкой судов «Узеир Хаджибейли» и «Натаван» по поручению президента страны Ильхама Алиева.



После введения судна «Лачин» в эксплуатацию, число судов пароходства, плавающих вне вод Каспийского моря, достигло 15. Из них 12 судов являются танкерами по перевозке сухих грузов, 3 – жидких грузов.



Как сообщалось ранее, головной танкер-продуктовоз-химовоз дедвейтом 8009 тонн проекта RST12C «Лачин», первый танкер, построенный на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года.



Танкер «Лачин» заложен 9 февраля 2017 года, спущен на воду 21 февраля 2019 года. Проектантом серии является Морское Инженерное Бюро.