Кулеба запросив Американську торговельну палату та ЄБА спільно розвивати торгівлю та залучати інвестиції

16:30 19.05.2020   Украина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеоконференції у вівторок обговорив з президентом Американської торговельної палати в Україні Енді Гундером і виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Оленою Дерев’янко перезавантаження Ради експортерів та інвесторів при МЗС та синергію бізнесу та дипломатії задля розвитку торгівлі та залучення інвестицій.

Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

“У США, країнах Азії, державах ЄС захист вітчизняного бізнесу за кордоном, розвиток торгівлі, залучення інвестицій є одними з ключових функцій міністерств закордонних справ. Нині ми будуємо в Україні саме таку ефективну систему економічної дипломатії. Я запрошую провідний український бізнес об’єднати зусилля”, - наголосив глава МЗС.

Міністр нагадав про перезапуск Ради експортерів та інвесторів при МЗС.

Кулеба також поділився своїм баченням взаємодії дипломатичної системи з бізнесом, яка дозволить наповнювати порядок денний відносин з іншими країнами реальними проєктами співпраці, лібералізувати торгівлю, розширювати географію експорту, залучати інвестиції до України.

Глава МЗС переконаний, що успішний український бізнес здатен також відігравати ключову роль у налагодженні ефективної системи економічної дипломатії. Йдеться, зокрема, про фахову експертну оцінку, залучення бізнесу до дипломатичної освіти, проведення спеціальних тренінгів та курсів.

У свою чергу, Анна Дерев’янко та Енді Гундер висловили вдячність за таку ініціативу Міністерству, яка, за їхніми словами, може вивести співпрацю бізнесу та дипломатії на якісно новий рівень та сприяти захисту українських економічних інтересів. Вони висловили готовність до взаємодії у рамках Ради експортерів та інвесторів, а також у розвитку системи оцінювання та дипломатичної освіти.

Дмитро Кулеба та Енді Гундер приділили окрему увагу темі заохочення іноземних компаній, які переносять виробництва з інших регіонів світу ближче до ринків збуту, до розміщення виробництва саме в Україні.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ наразі працює над перезавантаженням Ради експортерів та інвесторів.



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