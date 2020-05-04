В оккупированном Крыму за нарушение «режима обязательной самоизоляции» наказали почти 4 тысяч человек
|16:01 19.05.2020
|Крым
18 мая в Крыму прекратился режим обязательной для всех «самоизоляции», который фактически запрещал выход из дома без «особой необходимости». Такие ограничения действовали в Крыму с начала апреля. В частности, крымчан в этот период штрафовали за то, что они, по мнению полицейских, «находились на значительном расстоянии, превышающем 100 м от места жительства».
Эксперты Крымской правозащитной группы промониторили сайты «судов» Крыма. За этот период в «суды» было направлено не менее 5211 административных протоколов в отношении жителей полуострова. По 3947 из них вынесены постановления о назначении наказания. 1078 административных производств еще ожидают вынесения решения.
В 67 случаях «суды» первой инстанции выносили постановления о прекращении дела. В «судах» второй инстанции рассмотрели всего 38 апелляций на решения о штрафах, и лишь в одном случае постановление было отменено.
Только за прошедшую неделю в Крыму вынесено 601 постановление о назначении наказания по ст. 20.6 и 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Следует учесть, что часть крымских «судов» не публикует информацию о рассмотрении подобных производств, а, значит, реальное количество административных взысканий за нарушение норм о «самоизоляции» может быть больше.
Напомним, Крымская правозащитная группа (КПГ) регулярно мониторит ситуацию по реагированию оккупационных властей полуострова на пандемию COVID-19 в Крыму и публикует еженедельные обзоры. Эксперты КПГ отмечают, что практика составления протоколов и вынесения судебных решений по ст. 20.6.1 КоАП РФ говорит о произвольном толковании норм этой статьи. Важно отметить, что в указе о режиме «повышенной готовности» отсутствует прямой запрет на посещение общественных мест. В то же время норма о «самоизоляции» часто толкуется сотрудниками полиции как абсолютный запрет выхода на улицу.
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