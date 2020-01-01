Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ

15:41 19.05.2020   Армения

Президент РФ Владимир Путин сказал, что проект с формулой цен на газ согласован с Казахстаном и Киргизией, но его не принимают Армения и Беларусь.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает Цензор.Нет.

Путин предложил принять Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года без пункта по газу. Он считает интеграцию стран недостаточной, чтобы устанавливать единые тарифы для всех участников.

"Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа… Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу",— сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

Он предложил исключить пункт по газу из проекта Стратегии и продолжить обсуждение по ценообразованию на газ "по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии".

Путин считает недостаточным уровень интеграции ЕАЭС для единых газовых тарифов, которые предлагают установить Беларусь и Армения. "Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", - сказал Путин.

Ввести единый тариф предложил на заседании премьер Армении Никол Пашинян. По его мнению, единый рынок энергоресурсов с "недискриминационными принципами функционирования" должен стать основой интеграции.

"В условиях глобальных экономических вызовов, перед которыми мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро", - сказал Пашинян.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3196480



Ще на цю тему:

12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
13:18 15.06.2018
Армения хочет получать российский газ по более низкой цене
11:49 05.06.2018
Доля «Газпрома» в «Газпром Армения» дойдет до 100%
16:09 20.10.2017
Глава Минэнерго Армении: Российский газ пока обходится нам дешевле всего
10:33 04.08.2017
«Газпром» приостановил поставки газа в Армению
14:38 01.08.2017
Президент: Армения готова рассмотреть транзит иранского газа в Европу
12:59 16.03.2017
«Газпром» планирует поставки из Армении в Иран
15:17 13.02.2017
«Газпром Армения»: В январе текущего года объемы импорта и потребления газа выросли
08:00 18.01.2017
Жители Армении недовольны качеством газа
19:00 12.12.2016
Азербайджанская SOCAR может купить 25% газопровода, поставляющего газ в Армению
10:04 08.12.2016
Премьер-министр Армении: Продажа 25% транзитного газопровода Грузии даже Азербайджану не опасна для Армении
16:10 02.12.2016
Российский газ в Армению будет поставляться по новой цене
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
Всі новини країни
Армения Армения
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 18.05.2020
В Греции произошли массовые беспорядки
11:00 18.05.2020
У Греції відкрили сотні пляжів
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 19.05.2020
В Грузії за добу підтвердили один новий випадок коронавірусу
20:20 18.05.2020
В апреле объем денежных переводов, поступивших в Грузию, сократился на 42.3%
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 19.05.2020
Молдова скасовує карантин з 1 червня
09:45 19.05.2020
У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
18:45 18.05.2020
У Молдові Плахотнюку оголосили звинувачення у розкраданні $1 млрд
09:00 18.05.2020
У Молдові в розпал карантину відбувся масштабний антиурядовий протест
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 19.05.2020
"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини
12:05 19.05.2020
Пандемія: в Росії вже майже 300 тисяч інфікованих COVID-19, 2 837 осіб - померли
21:00 18.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 15 - 18 мая
20:00 18.05.2020
Труба в никуда: Ни одна страна ЕС не поддержала «Северный поток-2»
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:43 19.05.2020
В январе-апреле порты Румынии увеличили грузооборот на 3,3%
16:20 18.05.2020
Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні / Відео
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 19.05.2020
Туреччина запроваджує комендантську годину на період закінчення Рамадану
19:40 18.05.2020
В Турции испытали отечественные лазерные системы самонаведения / Фото
11:30 18.05.2020
Туреччина чекає на перших іноземних туристів з середини червня
09:30 18.05.2020
У Туреччині підняли кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду
Всі новини країни
Украина Украина
20:50 19.05.2020
Росія має намір провести в Радбезі ООН конференцію з жителями Криму
20:40 19.05.2020
Кулеба провів перемовини із головою МЗС Болгарії: про що говорили
20:20 19.05.2020
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
20:10 19.05.2020
Військовий експерт Бадрак: Такі битви, як Сталінградська або Курська, зараз неможливі. Потрібна "москітна" доктрина
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд