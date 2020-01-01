Президент РФ Владимир Путин сказал, что проект с формулой цен на газ согласован с Казахстаном и Киргизией, но его не принимают Армения и Беларусь.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает Цензор.Нет.

Путин предложил принять Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года без пункта по газу. Он считает интеграцию стран недостаточной, чтобы устанавливать единые тарифы для всех участников.

"Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа… Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу",— сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

Он предложил исключить пункт по газу из проекта Стратегии и продолжить обсуждение по ценообразованию на газ "по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии".

Путин считает недостаточным уровень интеграции ЕАЭС для единых газовых тарифов, которые предлагают установить Беларусь и Армения. "Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", - сказал Путин.

Ввести единый тариф предложил на заседании премьер Армении Никол Пашинян. По его мнению, единый рынок энергоресурсов с "недискриминационными принципами функционирования" должен стать основой интеграции.

"В условиях глобальных экономических вызовов, перед которыми мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро", - сказал Пашинян.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3196480