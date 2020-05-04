Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в інтерв'ю радіо "Київ 98 FM" заявив, що мета окупаційної влади Криму та ж сама, що була в імператриці Катерини і комуністів – позбутися незручного народу.

"Для кожного татарина 18 травня було справою честі прийти на центральну площу в Сімферополі. Кожна сім’я надсилала свого представника. Іноді збиралося до 50 тисяч людей. А про те, що сьогодні відбувається в Криму, яскраво свідчить той факт, що в Білогірську на повітряній кулі підняли портрет Сталіна, злочинця, який хотів знищити наш народ”, – сказав Барієв.

Голова КРЦ вважає, що для кримських татар вкрай важливо спробувати жити на своїй батьківщині і зберегти свою ідентичність, адже "мета окупаційної влади та ж сама, що була в імператриці Катерини і комуністів, – позбутися незручного народу".