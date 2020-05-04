Моряки торгового флота, а в Севастополе их тысячи, озабочены потерей работы и средств к существованию. Так как в список пострадавших отраслей от коронавируса оккупационные власти не включили крюинг и работу севастопольских моряков на иностранных судах.

Об этом сообщает Флот2017.

Севастопольские моряки из-за введенных ограничительных мер в связи с коронавирусом (закрыты границы РФ и других стран) не могут добраться до места работы и выйти в рейс. В следствие чего опасаются потерять работу и средства к существованию.

Моряки предлагают сделать чартерные рейсы несколько раз в неделю для всех моряков РФ, например, из Краснодара.

Крюинговые компании поднимают несколько проблем с трудоустройством моряков из оккупированного Севастополя:

— через закрытые границы «белый» наем моряков отсутствует и зависит только от снятия ограничений,

— срочная замена члена экипажа на корабле случается, но схема прибытия на судно сложная и недешевая (по суше добраться до Беларуси, а «там надо смотреть по ситуации»),

— значительная часть севастопольских моряков из-за санкций пользуется украинскими паспортами моряка, возвращаются с рейса в Севастополь через Украину и при пересечении «границы» попадают в обсерватор на 2 недели, обычно в Евпаторию. Отметим, что по украинскому паспорту с крымской пропиской ограничено передвижение через админграницу в связи с карантинными мерами.