Севастопольским морякам грозит безработица
|15:01 19.05.2020
|Крым
Моряки торгового флота, а в Севастополе их тысячи, озабочены потерей работы и средств к существованию. Так как в список пострадавших отраслей от коронавируса оккупационные власти не включили крюинг и работу севастопольских моряков на иностранных судах.
Об этом сообщает Флот2017.
Севастопольские моряки из-за введенных ограничительных мер в связи с коронавирусом (закрыты границы РФ и других стран) не могут добраться до места работы и выйти в рейс. В следствие чего опасаются потерять работу и средства к существованию.
Моряки предлагают сделать чартерные рейсы несколько раз в неделю для всех моряков РФ, например, из Краснодара.
Крюинговые компании поднимают несколько проблем с трудоустройством моряков из оккупированного Севастополя:
— через закрытые границы «белый» наем моряков отсутствует и зависит только от снятия ограничений,
— срочная замена члена экипажа на корабле случается, но схема прибытия на судно сложная и недешевая (по суше добраться до Беларуси, а «там надо смотреть по ситуации»),
— значительная часть севастопольских моряков из-за санкций пользуется украинскими паспортами моряка, возвращаются с рейса в Севастополь через Украину и при пересечении «границы» попадают в обсерватор на 2 недели, обычно в Евпаторию. Отметим, что по украинскому паспорту с крымской пропиской ограничено передвижение через админграницу в связи с карантинными мерами.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму за нарушение «режима обязательной самоизоляции» наказали почти 4 тысяч человек
Животноводство в Севастополе - отрицательная динамика
Мониторинг BSNews: Длительность задержки судов в Керченском проливе приблизилась к минимуму за годы блокады
Аксенов переложил ответственность "за срыв курортного сезона" на федеральные власти
В оккупированном Крыму за сутки подтверждено 14 новых случаев COVID-19. Житель Алушты скончался в больнице
Новый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированном Севастополе
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
В Роспотребнадзоре объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в оккупированном Крыму