Морские порты Румынии в январе-апреле 2020 года увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3% — до 20,46 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Констанцы (Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta — CN APM), передают Порты Украины.

Согласно сообщению, морские перевозки обеспечили 15,62 млн грузооборота, речные — 4,84 млн тонн.

Экспортный грузопоток составил 6,97 млн тонн, импортный — 6,04 млн тонн, транзитный — 5,94 млн тонн, каботажный — 1,51 млн тонн.

Как указала пресс-служба, перевалка зерна продолжила демонстрировать «впечатляющие» результаты, увеличившись на 49,9% — до 7,72 млн тонн.

Переработка цемента и извести выросла в 2,1 раза, химических грузов — на 55,4%, удобрений — на 23,5%, сырого или переработанного минерального сырья — на 13,3%, оборудования и автомобилей — на 3,7%. Перевалка железной руды сократилась на 31,9%, нефтепродуктов — на 23,1%, твердого минерального топлива — на 20,5%, масличных — на 12,8%, древесины — на 6,1%, сырой нефти — на 2,9%. Контейнерооборот снизился на 1,35% (в TEU). Пресс-служба не указала абсолютных показателей номенклатуры грузов.

По данным CN APM, количество обработанных судов составило 4450 против 4152 годом ранее.

«Обработка грузов в терминалах морских портов Румынии осуществляется в обычном режиме, с соблюдением всех процедур по профилактике COVID-19», — заключила пресс-служба.

Администрация морских портов Констанцы осуществляет управление морскими портами Констанца, Мидия и Мангалия, а также туристическим портом Томис. Государство через Министерство транспорта владеет 60% акций администрации, Fondul Proprietatea (агентство правительства Румынии) и местный совет Констанцы — по 20%.

Морские порты Румынии в 2019 году увеличили грузооборот по сравнению с 2018 годом на 8,6% — до 66,603 млн тонн.