На Одесском припортовом заводе опровергли информацию о возможной остановке предприятия

14:21 19.05.2020   Украина

Одесский припортовый завод (ОПЗ) работает в штатном режиме, продукция отгружается на международные рынки, а сотрудники получают полные зарплаты.

Об этом заявил и.о. главы правления предприятия Николай Синица, опровергая информацию первого заместителя директора Николая Щурикова о том, что «ситуация на ОПЗ стремительно движется в сторону его остановки».

«Пока бывшее руководство, придерживаясь карантина, комментирует текущее положение дел вдали от завода и его проблем, наша команда, несмотря на кризис, каждый день восстанавливает потенциал ОПЗ», — сказал Синица агентству «Інтерфакс-Україна».

Щуриков 18 мая в Facebook обвинил и.о. главы правления и главу наблюдательного совета ОПЗ, первого заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского в срыве поставок химических реагентов для водооборотных циклов производства карбамида и других необходимых закупок. «Это грозит выводом из строя оборудования на десятки миллионов гривен. Под угрозой срыв поставок КФС (карбамидоформальдегидные смолы), что при высокой летней температуре приведет к слеживаемости готовой продукции», — утверждает первый замдиректора. По его словам, сорваны также поставки труб для ремонта коллекторов на БХО, и сегодня завод работает на одном аварийном коллекторе, выход которого из строя приведет к серьезным экологическим последствиям.

В ответ Синица подчеркнул, что назначенное в конце 2019 года новое руководство предприятия тратит много сил на исправление ошибок прошлого руководства, например, пересмотр завышенных цен на поставки металлопродукции и реагентов для переработки химической продукции, и смогло добиться повышения зарплат работников на 10%. «На данный момент все тендерные закупки необходимых химреактивов для водоподготовки проведены своевременно. Платежи производятся регулярно. Новый, прозрачный тендер для закупки химреактивов для производства карбамида осуществляется в плановом режиме и назначен на 29 мая. Нынешних запасов сырья, а также предоплаченных объемов по имеющимся договорам хватит на этот период, работа завода продолжается», — заявил и.о. главы правления.

Он обвинил предыдущее руководство в том, что несколько лет назад оно довело завод до полной остановки, и сообщил о проводимом правоохранительными органами расследовании действий предшественников. «Когда экс-менеджмент лишился возможности вымывать финансовые ресурсы с ОПЗ, началась грязная и фейковая медиакампания. Это попытка восстановить свое влияние и продолжать разрушать градообразующее предприятие», — считает Синица.

Кабинет министров 24 января 2020 года назначил и.о. председателя правления — директором ПАО «ОПЗ» Николая Синицу. В конце марта наблюдательный совет ОПЗ принял решение о прекращении полномочий членов правления.

В начале мая ОПЗ, принимающий аммиак из России для перевалки по аммиакопроводу, сообщил также о приеме первых 166 железнодорожных цистерн с товарным аммиаком производства украинских химических предприятий после перерыва с 2016 года. Эта продукция будет храниться в хранилищах до прихода танкеров-газовозов и отправки ее на экспорт. Согласно информации завода, заключены договоры до конца текущего года на 256 тыс. тонн перегрузки украинской химической продукции, поступающей железнодорожным транспортом, и ведутся переговоры на перевалку еще 60 тыс. тонн аммиака в месяц. «С начала действия договоров, которые планируется заключить, есть надежда, что за год завод выйдет к 1 млн тонн перегрузки химической продукции», – сказал Синица.

ОПЗ входит в число объектов большой приватизации, продажа которых будет осуществляться с привлечением инвестиционных советников. В августе 2019 года ОПЗ возобновил производство аммиака и карбамида. Предприятие начало работу по договору переработки давальческого сырья от компании «Агро Газ Трейдинг». В сентябре 2019 года ОПЗ как портовый оператор возобновил перегрузку судовых партий карбамида, которая не осуществлялась с 31 мая 2018 года.

ОПЗ простаивал с апреля 2018 года. Для возобновления производства предприятие несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако безуспешно. Ранее руководство ОПЗ называло работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

В 2016 году ОПЗ дважды выставлялся на приватизацию, однако оба раза безрезультатно. На приватизационном конкурсе в июле стартовая цена составляла 13,175 млрд грн, в декабре — 5,16 млрд грн.

Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также занимается перевалкой аммиака (годовая мощность перегрузочного комплекса — 4 млн тонн), карбамида (3,6 млн тонн) и метанола (1 млн тонн). Химическая продукция от сторонних производителей поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и аммиакопроводу Тольятти — Горловка — Одесса длиной 2,417 тыс. километров. Корпоративными правами государства в ПАО «ОПЗ» управляет ФГИ.

В 2019 году ОПЗ увеличил перевалку аммиака на экспорт в 2,2 раза — до 2,55 млн тонн (из них 18,6 тыс. тонн — собственного производства), карбамида — почти в 4 раза, до 352,3 тыс. тонн (из них 288,5 тыс. тонн — собственного производства).



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