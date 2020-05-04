В оккупированном Севастополе зарегистрированы четыре случая заражения
|14:01 19.05.2020
|Крым
Четыре случая COVID-19 подтверждено в оккупированном Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба "правительства" города, передает Крым Информ.
«По состоянию на утро 19 мая зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в оккупированном Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 пациента, двое умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице №9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 755 человек.
Ще на цю тему:
16:01 19.05.2020
В оккупированном Крыму за нарушение «режима обязательной самоизоляции» наказали почти 4 тысяч человек
В оккупированном Крыму за нарушение «режима обязательной самоизоляции» наказали почти 4 тысяч человек
15:01 19.05.2020
Севастопольским морякам грозит безработица
Севастопольским морякам грозит безработица
17:30 18.05.2020
Животноводство в Севастополе - отрицательная динамика
Животноводство в Севастополе - отрицательная динамика
14:30 18.05.2020
Мониторинг BSNews: Длительность задержки судов в Керченском проливе приблизилась к минимуму за годы блокады
Мониторинг BSNews: Длительность задержки судов в Керченском проливе приблизилась к минимуму за годы блокады
15:01 15.05.2020
Аксенов переложил ответственность "за срыв курортного сезона" на федеральные власти
Аксенов переложил ответственность "за срыв курортного сезона" на федеральные власти
10:45 15.05.2020
В оккупированном Крыму за сутки подтверждено 14 новых случаев COVID-19. Житель Алушты скончался в больнице
В оккупированном Крыму за сутки подтверждено 14 новых случаев COVID-19. Житель Алушты скончался в больнице
16:21 13.05.2020
Новый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированном Севастополе
Новый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированном Севастополе
15:01 13.05.2020
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
13:01 13.05.2020
В Роспотребнадзоре объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в оккупированном Крыму
В Роспотребнадзоре объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в оккупированном Крыму