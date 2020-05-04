Четыре случая COVID-19 подтверждено в оккупированном Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба "правительства" города, передает Крым Информ.

«По состоянию на утро 19 мая зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в оккупированном Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 пациента, двое умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице №9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 755 человек.