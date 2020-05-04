ВР вшанувала пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу
|13:21 19.05.2020
|Крым
Депутати Верховної Ради під час чергового пленарного засідання вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.
ПРО ЦЕ передає кореспондент УНН.
Парламентарі піднялись під час виступу глави української делегації в ПАРЄ Єлизавети Ясько, присвяченому пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та привітали її слова про підтримку кримських татар оплесками.
Нагадаємо, що щорічно 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Як повідомлялося раніше, що Зеленський ініціював створення робочої групи з вирішення проблем кримськотатарського народу, а також запропонував Джапарову на посаду першого заступника голови МЗС.
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