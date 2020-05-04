"Суд" в оккупированном Крыму постановил обеспечить привод Эдема Бекирова
|13:01 19.05.2020
|Крым
"Судья" Центрального районного суда оккупироанного Симферополя Сергей Деменок возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Эдема Бекирова и "удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном доставлении подсудимого в суд".
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, слушателей в здание суда не пускали, сообщает КРЫМСКИЙ ПРОЦЕСС.
Как рассказал адвокат Алексей Ладин, свое ходатайство гособвинитель обосновал тем, что дело уже 9 месяцев находятся в суде. Защита возражала против удовлетворения этого ходатайства, настаивая на повторной приостановке дела.
Напомним, Эдем Бекиров был задержан российскими спецслужбами на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года.
Известно, что он направлялся в оккупированный Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Бекирова обвиняют в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).
27 августа 2019 года Эдем Бекиров был освобожден из-под стражи для участия в «большом обмене» между Россией и Украиной.
9 сентября он был доставлен, вместе с другими украинскими политическими заключенными в Киев.
Ще на цю тему:
Засудженого в Росії до 17 років ув'язнення кримчанина Сейтосманова етапували в колонію – адвокат
"Мета окупаційної влади – позбутися незручного народу" - Барієв
Консулы Украины в День памяти жертв геноцида посетили крымскотатарских политзаключённых
Президент погодив призначення Еміне Джепарової першим заступником очільника МЗС України
Фігуранта "ялтинської справи" етапували з Ростова в Таганрог
Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в суд, порушивши всі правила дотримання карантину