"Судья" Центрального районного суда оккупироанного Симферополя Сергей Деменок возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Эдема Бекирова и "удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном доставлении подсудимого в суд".

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, слушателей в здание суда не пускали, сообщает КРЫМСКИЙ ПРОЦЕСС.

Как рассказал адвокат Алексей Ладин, свое ходатайство гособвинитель обосновал тем, что дело уже 9 месяцев находятся в суде. Защита возражала против удовлетворения этого ходатайства, настаивая на повторной приостановке дела.

Напомним, Эдем Бекиров был задержан российскими спецслужбами на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года.

Известно, что он направлялся в оккупированный Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Бекирова обвиняют в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

27 августа 2019 года Эдем Бекиров был освобожден из-под стражи для участия в «большом обмене» между Россией и Украиной.

9 сентября он был доставлен, вместе с другими украинскими политическими заключенными в Киев.