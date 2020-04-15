Наразі офіційних висновків експерті щодо того, що саме стало причиною обвалу будинку в Одесі немає. Однак однією з основних версій є проведення ремонтних робіт у сусідній будівлі.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

Стало відомо, що у сусідній будівлі проводилися ремонтні роботи з реконструкції підземного паркінгу і саме ці роботи могли спричинити руйнування сусіднього будинку. Наразі ця версія перевіряється експертами.

Нагадаємо, 18 травня о 16:21 в Одесі по вул. Торгова, 20 сталося обвалення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир (1890 року побудови).

З будинку виведено 8 мешканців, у тому числі 2 дітей. Ніхто не постраждав.

Частково пошкоджено 3 квартири (2, 3 та 4 поверхи), де проживало 17 осіб, які на момент обвалення були відсутні. Рятувальники проводять роботи з розбору завалів.