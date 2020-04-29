У Росії за добу зареєстровано 9263 інфікованих коронавірусом у 83 регіонах.

Про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з COVID-19, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Напередодні приріст склав 8926 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 299 941.

“За останню добу в Росії виявлено 9263 хворих новою коронавірусною інфекцією в 83 регіонах, з них 3988 випадків (43,1%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 5921 осіб. Всього в країні виявлено 299 941 хворий у 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 76 130 осіб”, — повідомили в штабі.

Також за добу зафіксовано 115 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 2837 осіб.

Варто відзначити, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.