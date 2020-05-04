Коронавирусная инфекция за минувшие сутки в оккупированном Крыму лабораторно подтверждена у четырех человек.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

По словам "заместителя главы" Роспотребнадзора аннексированного Крыма Дмитрия Крутикова, половина из подтвержденных за сутки случаев заражения выявлена у медиков.

«Первый случай – это симферопольский ковидный госпиталь, это – работник этого госпиталя. При термометрии при начале работы утром было выявлено превышение температуры, отобран материал на COVID. Положительный результат 17 мая был зарегистрирован, и больная была доставлена в 7 городскую больницу, – рассказал Крутиков. – Случай зарегистрирован у водителя скорой медицинской помощи в Раздольненском районе. Данный водитель находился в контакте с диспетчером, которая ранее была подтверждена, он был отстранен сразу же при регистрации первоначального случая».

Этот заболевший также госпитализирован в Симферопольскую городскую клиническую больницу.

Еще один случай подтвержденной инфекции – у жителя Ялты, который 14-15 мая выезжал в Краснодар. Сейчас мужчина госпитализирован в ялтинский инфекционный стационар.

«Четвертый случай – это жительница Ленинского района, прибывшая 8 мая с Украины. Находилась в обсервации, но в связи со смертью близкого родственника была отпущена на самоизоляцию на дому, в мероприятиях похоронных не участвовала, но находилась дома. На десятый день был отобран материал, материал – положительный, больная госпитализирована в симферопольскую городскую больницу», – добавил Крутиков.

Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 298 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 113 пациентов, 9 человек скончались.

С 18 мая на территории оккупированного полуострова отменен режим обязательной самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию.

Также с 18 мая возобновили работу большинство предприятий, кроме организаций курортной и культурной сфер, общепита и ряда других направлений.