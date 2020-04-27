На гостру респіраторну хворобу COVID-19 у ЗСУ хворіє 39 осіб, за добу виявлено три нові випадки.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"Станом на 07.00 в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 39 осіб.

Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 148 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Один військовослужбовець та двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.