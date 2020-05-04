У селі Владиславівка Нижньогірського району у Криму на мусульманському кладовищі виявили повалені надгробні камені.

Про це розповіла адвокат Еміне Авамілєва з посиланням місцевих жителів, які виявили розбиті могили своїх рідних, передає УНН.

Так, за словами адвоката, кримські татари звернулися в правоохоронні органи, однак там вважають це “внутрішньородинною справою”.

“16 травня родичі на мусульманському кладовищі виявили повалені надгробні камені. Це близько 5-6 надгробних каменів. Коли вони звернулися в правоохоронні органи, там визнали, що це внутрішньородинна справа. Один до одного якась неприязнь, навіть нібито ворожі відносини і що це ніяке не розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Вони просто спробували звести цю справу нанівець”, - повідомила Авамілєва.

Вона не виключає, що це провокація, оскільки повалені надгробні камені були виявлені напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

“Які б внутрішні сімейні справи не відбувалися, у кримських татар не прийнято так само розбиратися між собою, тим більше поглумитися над похованнями. Такого в історії кримських татар, в історичних хроніках такого немає. Це не прийнято у нас, у мусульман, таким чином цинічно, вандальним способом поглумитися над похованнями”, - підкреслила Авамілєва.

Відзначимо, що офіційна інформація російської поліції в Криму щодо цього інциденту відсутня. Підтвердження інформації з інших джерел немає.

Нагадаємо, що щорічно 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.