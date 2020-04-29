В Україні за добу — 260 нових випадків коронавірусу

11:15 19.05.2020   Украина

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 260 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 18 876 людей, з них 1348 дітей та 3969 медпрацівників" - сказав Степанов.

За добу захворіло 24 дитини та 46 медпрацівників. Зафіксовано 13 летальних випадків, одужало 356 осіб.

Загалом одужало 5632 людини, померли - 548.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 7062 тестування методом ПЛР.

Найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Києві - 38, Львівській області - 32, Чернівецькій - 29, Харківській - 27.



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