Противолодочные корабли оккупантов отработали торпедные стрельбы

11:01 19.05.2020   Крым

Экипажи малых противолодочных кораблей Черноморского флота РФ «Муромец» и «Ейск» отработали торпедные стрельбы в морском полигоне Черного моря.

Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ России Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

«В ходе мероприятия экипажи МПК «Муромец» и «Ейск» отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнил экипаж подлодки «Колпино», а также выполнили комплекс подготовительных упражнений по применению торпедного оружия», – сообщил Рулёв.

По его словам, стрельбы выполнялись учебными практическими торпедами. 



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