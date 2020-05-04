Экипажи малых противолодочных кораблей Черноморского флота РФ «Муромец» и «Ейск» отработали торпедные стрельбы в морском полигоне Черного моря.

Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ России Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

«В ходе мероприятия экипажи МПК «Муромец» и «Ейск» отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнил экипаж подлодки «Колпино», а также выполнили комплекс подготовительных упражнений по применению торпедного оружия», – сообщил Рулёв.

По его словам, стрельбы выполнялись учебными практическими торпедами.