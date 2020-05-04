Противолодочные корабли оккупантов отработали торпедные стрельбы
|11:01 19.05.2020
|Крым
Экипажи малых противолодочных кораблей Черноморского флота РФ «Муромец» и «Ейск» отработали торпедные стрельбы в морском полигоне Черного моря.
Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ России Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
«В ходе мероприятия экипажи МПК «Муромец» и «Ейск» отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнил экипаж подлодки «Колпино», а также выполнили комплекс подготовительных упражнений по применению торпедного оружия», – сообщил Рулёв.
По его словам, стрельбы выполнялись учебными практическими торпедами.
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