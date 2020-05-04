Влада й опозиція Канади висловили підтримку кримським татарам у річницю депортації
|10:30 19.05.2020
|Крым
Канада підтримує кримськотатарський народ та пам’ятає про його страждання під час депортації.
Про це з нагоди чергових роковин депортації кримськотатарського народу заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Цього року ми вшановуємо 76-ті роковини примусової депортації кримських татар радянською владою в 1944 році. Канада не забуває про цю трагедію та страждання, яких зазнали сотні тисяч дітей, жінок та чоловіків, примусово депортованих з землі їхніх предків. Канада підтримує кримськотатарський народ у вшануванні загиблих і постраждалих”, - сказав Шампань.
Він наголосив, що у Канади виникає значне занепокоєння з приводу становища кримських татар в окупованому Росією Криму.
“Канада залишається занепокоєною через постійні порушення прав людини, вчинені проти кримських татар на Кримському півострові під російською окупацією, зокрема заборону Меджлісу — самоврядного органу кримських татар. Ми закликаємо Росію змінити це рішення”, - заявив міністр.
Шампань додав, що Канада завжди підтримуватиме суверенітет й територіальну цілісність України.
Водночас, найбільша опозиційна Консервативна партія Канади у роковини депортації кримських татар закликала не забувати про злочини комуністичного режиму.
“Сьогодні вшановується 76-ті роковини Sürgünlik. Кримські татари були депортовані з їхньої історичної батьківщини репресивним комуністичним режимом Сталіна. Нам не можна забувати жахи комунізму. Консерватори завжди боротимуться за дотримання свободи, прав людини й верховенства права”, - написав Тwitter лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир.
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