Канада підтримує кримськотатарський народ та пам’ятає про його страждання під час депортації.

Про це з нагоди чергових роковин депортації кримськотатарського народу заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього року ми вшановуємо 76-ті роковини примусової депортації кримських татар радянською владою в 1944 році. Канада не забуває про цю трагедію та страждання, яких зазнали сотні тисяч дітей, жінок та чоловіків, примусово депортованих з землі їхніх предків. Канада підтримує кримськотатарський народ у вшануванні загиблих і постраждалих”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що у Канади виникає значне занепокоєння з приводу становища кримських татар в окупованому Росією Криму.

“Канада залишається занепокоєною через постійні порушення прав людини, вчинені проти кримських татар на Кримському півострові під російською окупацією, зокрема заборону Меджлісу — самоврядного органу кримських татар. Ми закликаємо Росію змінити це рішення”, - заявив міністр.

Шампань додав, що Канада завжди підтримуватиме суверенітет й територіальну цілісність України.

Водночас, найбільша опозиційна Консервативна партія Канади у роковини депортації кримських татар закликала не забувати про злочини комуністичного режиму.

“Сьогодні вшановується 76-ті роковини Sürgünlik. Кримські татари були депортовані з їхньої історичної батьківщини репресивним комуністичним режимом Сталіна. Нам не можна забувати жахи комунізму. Консерватори завжди боротимуться за дотримання свободи, прав людини й верховенства права”, - написав Тwitter лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир.