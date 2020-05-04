Якщо в 2014 році захоплення Криму підняло рейтинг президента Росії Володимира Путіна, то зараз це його, навпаки, топить.

Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL лідер кримськотатарського народу, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв, Крим стає для Путіна головним болем.

"Уже дуже багато хто розуміє, що якщо раніше мешканці Криму приїжджали в Москву і їх зустрічали як героїв, то тепер вони більше викликають роздратування. Ніби вони винні в тому, що в Росії зараз все погано", – зазначив він.

На думку Джемілєва, це була така пастка Заходу для РФ, в яку її вдало загнали.

"На жаль, на Заході є сили, які вважають, що чим більше Крим буде в руках Росії, тим краще, тому що півострів буде все більше послаблювати цю агресивну країну. Але для нас це катастрофічно, так як кожен день окупації – це величезна втрата для нашого народу", – підкреслив політик.

Він додав, що кримські татари зацікавлені в якнайшвидшій деокупації, що також в інтересах самої Росії.

Як повідомлялося раніше, США і ЄС в черговий раз закликали Росію негайно повернути контроль над анексованим Кримом Україні.