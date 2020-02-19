У Молдові мають намір ініціювати процедуру імпічменту президента
|09:45 19.05.2020
|Молдова
Опозиція Молдови має намір ініціювати процедуру імпічменту президента Ігоря Додона.
При цьому наголошується, що процедура буде запущена в разі, якщо генеральна прокуратура підтвердить автентичність відеоматеріалу, знятого втекли з країни екс-главою Демократичної партії (ДПМ), олігархом Володимиром Плахотнюком.
Про це заявив віце-голова парламенту від опозиційної партії "Платформа "Гідність і правда" Олександр Слусарь, передають молдавські ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.
"Те, що показано (на відео - ред.), дуже серйозно - ми детально вивчимо це відео. Чекаємо, щоб у прокуратурі дали відповідь з приводу цих звинувачень. Після технічного аналізу відеофайлу ми відповідно до положень Конституції зробимо дії щодо відсторонення президента від посади", - заявив Слусарь.
При цьому наголошується, що з ініціативою імпічменту може виступити не менше однієї третини зі 101 депутата. На їх вимогу президент повинен надати роз'яснення з висунутими проти нього звинуваченнями. У разі затвердження парламентом ініціативи про імпічмент, то протягом 30 днів необхідно ініціювати референдум про відставку глави держави.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що було оприлюднене відео з компромат на президента Ігоря Додона. На опублікованому відео він нібито отримує пакети з грошима з Російської Федерації для фінансування Партії соціалістів".
Відзначимо, що в грудні минулого року Ігор Додон заявив, що не виключає своєї участі в президентських виборах у 2020 році.
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